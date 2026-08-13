הפרשה במרוקאית במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת שופטים • צפו מחפשים דבר תורה מיוחד לשולחן שבת? הרב מיכאל שושן, מרצה ויועץ ומטפל זוגי, מתארח מדי שבוע ב"כיכר השבת" ומגיש דבר תורה קצר בשפה המרוקאית ובעברית. צפו (יהדות) כהכיכר השבתל' באב | 13.08.26 חיזוק מהפרשה: הרב יונתן שוורץ בווארט ל'כי תבוא' • צפוכיכר השבת|27.08.26הוורט במרוקאיתהרב מיכאל שושן עם וורט במרוקאית לפרשת שופטים10100:00/5:42הרב מיכאל שושן עם וורט במרוקאית לפרשת שופטים הוורט בעבריתהרב מיכאל שושן עם וורט בעברית לפרשת שופטים10100:00/6:12הרב מיכאל שושן עם וורט בעברית לפרשת שופטים הרב מיכאל שושןהפרשה במרוקאיתפרשת שופטים 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:להתוודות על מעשרות? הרב ניסים חלפון בוורט לפרשת 'כי תבוא' • צפוכיכר השבת|27.08.26צבי יחזקאלי בפינה מיוחדת לפרשת כי תבוא • צפוכיכר השבת|27.08.26פרשת 'כי תבוא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|27.08.26אולי גם יעניין אותך:במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת כי תבוא • צפוכיכר השבת|27.08.26הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת 'כי תבוא' • צפו כיכר השבת|27.08.26פינתו של הרב יעקב גלויברמן: אין רע יורד מלמעלה | צפו הרב יעקב גלויברמן|27.08.26
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