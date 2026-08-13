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הפרשה במרוקאית

במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת שופטים • צפו

מחפשים דבר תורה מיוחד לשולחן שבת? הרב מיכאל שושן, מרצה ויועץ ומטפל זוגי, מתארח מדי שבוע ב"כיכר השבת" ומגיש דבר תורה קצר בשפה המרוקאית ובעברית. צפו (יהדות)

הוורט במרוקאית

הרב מיכאל שושן עם וורט במרוקאית לפרשת שופטים
הרב מיכאל שושן עם וורט במרוקאית לפרשת שופטים

הוורט בעברית

הרב מיכאל שושן עם וורט בעברית לפרשת שופטים
הרב מיכאל שושן עם וורט בעברית לפרשת שופטים
הרב מיכאל שושןהפרשה במרוקאיתפרשת שופטים

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