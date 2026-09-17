מעשה רקם מבט על פרשת האזינו: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר • צפו פרשת האזינו - הרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן בר, בפינה שבועית באתר "כיכר השבת" עם זווית מיוחדת על פרשת השבוע • צפו (יהדות) כהכיכר השבת12:22 מבט על פרשת האזינו: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר - צילום: רן אליהו10100:00/7:05מבט על פרשת האזינו: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר (צילום: רן אליהו) הרב הראשיהרב קלמן ברמעשה רקםפרשת האזינושבת שובה 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:כפרות ותפילה: הרבנים הראשיים באיגרת ליום הכיפוריםחזקי שטרן|15.09.26כך תזכו בשנה טובה גם בלי שופר: הגר"ק בר בקובץ הלכות לראש השנה שחל בשבתשאול כהנא|10.09.26מבט על פרשות ניצבים וילך: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר • צפוכיכר השבת|03.09.26אולי גם יעניין אותך:ייתכן שחטא העגל קירב את עם ישראל לקב"ה? הרב ניסים חלפון בוורט לפרשות ניצבים-וילך • צפוכיכר השבת|03.09.26במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשות ניצבים וילך • צפוכיכר השבת|03.09.26הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשות 'ניצבים וילך' • צפו כיכר השבת|03.09.26
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