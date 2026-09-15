במכתב הלכתי מיוחד ומנומק שהופץ לקראת יום הכיפורים לכלל קהילות ישראל, מתייחס הראשון לציון ונשיא בית הדין הרבני הגדול, הגאון רבי דוד יוסף, ואיתו הרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן בר, לשאלת רבים סביב קיומו של מנהג הכפרות העתיק. הרבנים פותחים בדברי חיזוק לקראת "יום הדין הנורא, יום מחילת עוונות הוא יום הכיפורים", ומחדד את עיקר הדין: ראוי ונכון לכל מי שחפץ לקיים את המנהג לעשות זאת כדת וכדין – אך ורק במעות, בדומה למסורת הקודש שהנהיג מרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל.
על מנת להנגיש את ההלכה לציבור הרחב בצורה המדויקת ביותר, מציינים הרבנים כי סכום פדיון הכפרות אינו נושא שיעור קבוע מן הדין, אולם רצוי שכל אדם ייתן כשיעור דמי עוף שלם כפי שנאמד בשווקים. לשם כך, גורמים מקצועיים ומומחים בדקו את עלויות העוף עצמו, תהליך השחיטה כהלכה וההוצאות הנלוות לכך. בשורה התחתונה, נקבע כי העלות המדויקת עומדת על כ-30 שקלים (כולל מע"מ) לנפש, כאשר כל המוסיף בתרומתו הרי זה משובח.
נקודה מרכזית ומהותית שעליה חוזר הרב במכתבו נוגעת ליעד אליו צריכים להגיע כספי הפדיון. בניגוד לשימושים שונים, מבהיר הראשון לציון כי יש להעניק את הכספים אך ורק למוסדות תורה וחסד המעניקים כתף תומכת ללומדי תורה ולמשפחות נזקקות.
"ובכך אנו מקיימים את מנהג הכפרות בהידור ומחזקים ומתפללים בעד לומדי תורה שמעמידים את העולם", מדגיש הרב, וקורא לנצל את רגעי הרצון הללו כדי להרים את קרנם של עמלי התורה.
לצד הנחיות הכפרות, המכתב ההלכתי נושא משמעות מרגשת במיוחד לאור התקופה המורכבת שעוברת על עם ישראל. הראשון לציון והרב הראשי מורים לכלל הקהילות ובתי הכנסת לשלב בתפילות יום הכיפורים מעמדים מרטיטים: אזכרה וזיכרון – עריכת תפילת "אל מלא רחמים" ואשכבה לעילוי נשמתם הטהורה של הקדושים שנרצחו ונטבחו על קידוש השם, ולזכר כלל חללי מערכות ישראל שנפלו במערכה.
בנוסף, הרבנים קוראים לנשיאת תפילת "מי שבירך" מיוחדת לרפואתם השלמה של הפצועים בגוף ובנפש, ותפילה זכה להצלחתם של חיילי צה"ל וכל כוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו במסירות נפש בכל גזרה וגזרה.
האגרת נחתמת בברכת חיזוק עמוקה לכלל בית ישראל, מתוך ציפייה ואמונה כי בזכות אחדות השורות, קיום ההלכה והתפילות הזכות, יזכה כלל העם היושב בציון להיחתם ולהיכתב בספר החיים והשלום לשנה טובה ומתוקה.
0 תגובות