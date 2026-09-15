הראשון לציון הגר"ד יוסף והגר"ק בר ( צילום: דוברות )

במכתב הלכתי מיוחד ומנומק שהופץ לקראת יום הכיפורים לכלל קהילות ישראל, מתייחס הראשון לציון ונשיא בית הדין הרבני הגדול, הגאון רבי דוד יוסף, ואיתו הרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן בר, לשאלת רבים סביב קיומו של מנהג הכפרות העתיק. הרבנים פותחים בדברי חיזוק לקראת "יום הדין הנורא, יום מחילת עוונות הוא יום הכיפורים", ומחדד את עיקר הדין: ראוי ונכון לכל מי שחפץ לקיים את המנהג לעשות זאת כדת וכדין – אך ורק במעות, בדומה למסורת הקודש שהנהיג מרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל.

על מנת להנגיש את ההלכה לציבור הרחב בצורה המדויקת ביותר, מציינים הרבנים כי סכום פדיון הכפרות אינו נושא שיעור קבוע מן הדין, אולם רצוי שכל אדם ייתן כשיעור דמי עוף שלם כפי שנאמד בשווקים. לשם כך, גורמים מקצועיים ומומחים בדקו את עלויות העוף עצמו, תהליך השחיטה כהלכה וההוצאות הנלוות לכך. בשורה התחתונה, נקבע כי העלות המדויקת עומדת על כ-30 שקלים (כולל מע"מ) לנפש, כאשר כל המוסיף בתרומתו הרי זה משובח.