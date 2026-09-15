אירוע סליחות ציבורי של המועצה הדתית בבני ברק, שנערך הלילה (שלישי) בבית הכנסת ובבית המדרש "חניכי הישיבות" במתחם הסופרים בעיר, הפך לזירת עימותים שהתפתחו במקום עם מספר קיצוניים.

האירוע התקיים בהשתתפות החזן והפייטן אשר בן דוד ונועד לציבור הרחב שהוזמן להשתתף במעמד הסליחות והחזנות.

במהלך התפילה ביקשו מספר מתפללים לתעד את החזן, אך לפי עדויות שהגיעו לידי 'כיכר השבת', מספר מתפללים החלו להתעמת עם המצלמים, צעקו לעברם ואף ניסו למנוע את הצילום ולהסתיר מצלמות.

העימות החריף ובשיאו אותם קיצוניים אף הורידו את מפסק החשמל של בית הכנסת, מה שהוביל להחשכה מוחלטת של המקום ואמירת הסליחות בחושך.

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לדברי הנוכחים, החשמל לא הוחזר במשך דקות ארוכות והמעמד שובש למשך פרק זמן נוסף.

במקביל, לפי עדויות מהמקום, קבוצת אברכים ובחורי ישיבות עזבה את בית הכנסת במהלך הסליחות לאחר שהמנגינות ששולבו בסליחות לא ערבו לאוזנם וקיימו מניין נפרד מחוץ למבנה.

עו"ד שמעון שמואלי שהשתתף במעמד אמר לאחר מכן: "אל תכנעו לעולם לקיצוניים, בשום אופן לא לפחד מהם. הגענו לשם, הוצאנו טלפונים והתחלנו לצלם והחברה של חניכי הישיבות התחילו להשתולל, לחסום ולהפריע, לא נרגעו עד שהורידו את השאלטר, הרימו, הורידו. אחרי זה בגלל כל מיני מנגינות שרבי אשר הכניס ושילב בסליחות כדי לעורר את הקהל, איזו קבוצה מהם קמו בהפגנתיות והלכו עשו מנין בחוץ, נפרד. אנשים הזויים, פצועים, מי אתם ומה אתם? זה אירוע ציבורי".