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בתיווך נשיא בית המשפט

דרמה וניצני שלום בגור: הסכם היסטורי נחתם בערב החג בין חסידות גור לקהילת הגר"ש אלתר

הסוף לסערה בחצה"ק גור? בערב החג האחרון נחתם הסדר פשרה דרמטי בלשכת נשיא בית משפט השלום שבו הנתבעים - גורמים החסידות גור, לקחו אחריות והתחייבו להימנע מהתנכלויות, התובעים הסכימו למחול על תביעתם הכספית ולפתוח דף חדש | השופט שמואל הרבסט ציטט את הבעש"ט | כל הפרטים (חסידים)

9תגובות
האדמו"ר מגור - הגר"ש אלתר (צילום: אברומי בלום, לפי סעיף 27/א)

דרמה חסידית ומשפטית בשלהי שנת תשפ"ו: לראשונה מאז הפיצול הסוער ב והקמת קהילת 'פני מנחם' בראשות ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר, נרשם מפנה היסטורי. הסכם פשרה תקדימי נחתם בין הצדדים, ובמרכזו: לקיחת אחריות מצד גורמים בחסידות גור על אירועי העבר, לצד התחייבות מפורשת לשמור על השקט ולהימנע מאירועים דומים בעתיד.

במהלך ימי החג הפך ההסכם לשיחת היום בחצרות החסידים ב, בני ברק ואשדוד, כשהמונים מייחלים כי מדובר בסנונית ראשונה שתביא לסיום המחלוקת הכאובה שקרעה משפחות.

ההסדר המשפטי נולד בעקבות תביעת אזרחית שהוגשה על ידי שלושה מנפגעי האירועים, ובהם יחזקאל לב, שיוצגו על ידי עו"ד שלמה אלבוים, חבר מועצת עיריית בני ברק, ועו"ד אשר אוחיון.

שלמה אלבוים (צילום: ארכיון)

התביעה הוגשה נגד חברי 'הוועדה האחראית' בחסידות גור ונגד הרה"ג רבי משה מנדלזון, רב הישוב קוממיות. ברקע התביעה, הודאה טלפונית שפורסמה בקווי החסידות בערב שבת פרשת בחוקותי תשפ"ב, אשר הובילה לגל מהומות, מקרי אלימות קשים וגרמה לנזקי רכוש כבדים למוסדות ואנשי קהילת הגר"ש אלתר.

לאחר עשרות דיונים מורכבים בבתי המשפט המחוזי והשלום בירושלים ובתל אביב, כשהתיק כבר הגיע לשלב ההוכחות והעדויות, התרחשה התפתחות בלתי צפויה.

הגר"מ מנדלסון (צילום: ארכיון)

נשיא בית משפט השלום בירושלים, השופט שמואל הרבסט, זיהה את הפוטנציאל לנזק העצום ולחילול ה' הכרוך בהמשך ניהול המשפט. השופט כינס את הצדדים בלשכתו והציע מתווה פשרה ייחודי.

לפי ההסכם שגובש וקיבל תוקף של פסק דין, הנתבעים מצידה של חסידות גור מקבלים אחריות על אירועי העבר, מביעים חרטה ומתחייבים הימנעות מוחלטת מהישנות מעשים כגון אלו. מנגד, התובעים נעתרו לבקשת השופט, הסכימו למחול על תביעתם הכספית ולפתוח דף חדש.

בפסק הדין המרגש שילב השופט הרבסט ציטוטים ממקורות חז"ל והחסידות: "הסכמה זו מקורה בדברי המדרש לפיו 'גדול הוא השלום שכל הברכות כלולות בו', ועל כך יש להוסיף את דברי הבעש"ט כי 'אהבת ישראל היא השער שדרכו נכנסים לאהבת ה''".

השופט הוסיף כי דווקא בימי הרחמים והסליחות, כפי שלימד הרה"ק רבי אלימלך מליז'ענסק "לראות מעלת חברינו ולא חסרונם", ראוי להגיע ליום הדין כשארועי העבר מחולים ומחוקים.

בעקבות החתימה פרסם עו"ד שלמה אלבוים איגרת מיוחדת תחת הכותרת "דברי שלום ואמת". באיגרתו מציין אלבוים כי בשנים האחרונות, מאז החלה לפעול 'העמותה למניעת אלימות', אכן נרשמה ירידה דרסטית בהתנכלויות בשטח.

האיגרת של עו"ד שלמה אלבוים
האיגרת של עו"ד שלמה אלבוים

אלבוים מזכיר את מכתבו הנודע של הגר"ש אלתר מימי פרוץ המחלוקת, בו כתב כי "מה שלא יעשה השכל יעשה הזמן", וקורא לציבור החסידים להתעלות מעל המשקעים: "אבקש מכל מי שבידו להשיב בשלום ליד המושטת לו לעשות כן. זו העת לנהוג בדרכם של חסידים ולראות את הנקודה הפנימית שבלב כל יהודי, כפי שראש הישיבה דורש מאיתנו להיות מתלמידיו של הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב".

מכתבו של הגר"ש אלתר

האם מדובר בקו חדש שיביא לסיום האלימות והחרמות ההדדיים? ימים יגידו. אך ברחוב החרדי מייחלים כי רוחות השלום שנשבו בלשכת השופט בירושלים ישפיעו על החצרות כולן.
האדמו"ר מגורחסידות גורהרב שאול אלתרבית משפט השלום בירושליםשלמה אלבויםשמואל הרבסט

9 תגובות

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8
בתקווה שגם גברת קפלר תפסיק למתוח כמו גומי את הסיפור שלה ב"בתוך המשפחה"
שנה טובה
7
להסכם יש ערך בערך כמו הסכם עם החמאס.
שרול יצחוק
6
השופטים בערכאות מקדשים שמים ראה פוניבז וגור. אוי לאותה בושה
גלי (לא האמא של הגנב)
זה לא שופטי העליון האכזריים והשמאלניים שנוטים ופוסקים כפי נטיית ליבם, אכן יש שופטים הגונים אבל הם לא רבים.
חיים

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