המאבק על ראשות עיריית בני ברק נדמה שכבר הוכרע לטובת חסידי גור והמועמד שלהם - חנוך זייברט, אך הקרב האמיתי הוא לרשימות המועצה בעירייה, כאשר 'דגל' רצה לראשונה לבד וישנו מאבק קשה שהמפלגה של הגר"ש אלתר לא תיכנס. בינתיים, יש ניצחון קטן לנציג המפלגה | כל הפרטים (חדשות חרדים)
במכתב ששלח ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר לתלמידו המתמודד למועצת העיר בני ברק, הוא מביע בו תמיכה ואמון מלא - "שלוחנו ושלוח בית דין", ומברכו שיצליח בבחירות | זוהי רוח גבית נוספת לרשימתו של שלמה אלבוים, 'טובת העיר' | כל הפרטים (חסידים)