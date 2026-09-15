אילווסטרציה ( צילום: ארי טננבוים - כיכר השבת )

בית הדין הרבני של שכונת קראון הייטס בברוקלין, המעוז הגדול והמרכזי של משפחות חסידות חב"ד, פרסם מכתב חריף, נוקב ויוצא דופן בחומרתו נגד תושב השכונה המסרב מזה שנים להעניק גט פיטורין כדת וכדין לאשתו.

המכתב החריג, שעליו חתומים חברי בית הדין הרב אברהם אזדאבה והרב יוסף ישעיה ברוין, קורא לתושבים לא לארח את התושב לסעודות שבת ויום טוב ולקיים עמו קשרים חברתיים כרגיל. המכתב התפרסם ערב החגים. גורם בשכונה מסביר כי מדובר בפרקטיקה מקובלת במקרים שכאלה, במטרה לייצר לחץ על סרבן הגט לשחרר את רעייתו מעגינותה. "לכבוד תושבי שכוננו, כאן ציווה ה' הברכה, שיחיו, הננו להודיע בזה כי הר' - - - זומן להופיע בפני בית דין וסירב להופיע בפניהם", נפתח המכתב. בהמשך מתארים הדיינים את מאמציהם הרבים והמתמשכים להביא לפתרון הבעיה, ומציינים: "למרות שכבר ניתן כתב סירוב בעניינו, ניתנה לו האפשרות להביא את העניין בפני בד"צ דשכוננו, ואף בפני בית דין אחר המקובל עליו, אך גם לכך לא נענה".

מכתב הרבנים

בהמשך מבהיר בית הדין את חובת הציבור על פי דין תורה: "לאור כתב הסירוב שניתן, מוטל על חברי הקהילה לנהוג בו בהתאם להוראות ההלכה הנוגעות למי שמסרב להופיע בפני בית דין. לפיכך, כל עוד לא הסדיר את העניין כדין תורה, אין לאפשר לו להתפלל בבתי כנסת, אין להזמינו לסעודות שבת ויום טוב, ואין לנהל עמו עסקים או קשרים חברתיים כרגיל. כמו כן, אין להעניק לו מעמד ציבורי, במה ציבורית, או תפקיד במסגרת מוסדות הקהילה".

בד בבד, מבהירים הרבנים במכתבם כי הדלת לא ננעלה בפניו והפתרון נתון לחלוטין בידיו: "הוראות אלו עומדות בתוקפן עד אשר הוא יופיע בפני בית דין ויסדיר את העניין כדין תורה, ובית הדין יודיע כי ניתן להסיִרן".

המכתב נחתם בקריאה נרגשת לציבור ולכל מי שיכול להשפיע: "יהי רצון שישוב מדרכו ויעשה המוטל עליו על פי דין תורה, וכל מי שיוכל להשפיע עליו לעשות כן, יפעל בזה בכל כחו, ונזכה במהרה לראות העניין בא על תיקונו, ויוכלו כל הצדדים לבנות חייכם על יסודות התורה וההלכה, מתוך מנוחה, שלום ושלווה, והאמת והשלום אהבו".

הפרסום המרעיש מעורר בימים האחרונים הד רב בקרב תושבי השכונה, כאשר ארגונים העוסקים במאבק למען חירותן של מסורבות גט מביעים שביעות רצון מהצעד הנחרץ, בתקווה שהלחץ הציבורי והקהילתי הישיר יבקיע לבסוף את סגירות ליבו ויביא את המזור המיוחל והתרת העגונה לקראת השנה החדשה.