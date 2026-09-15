לפני כשבועיים נרשם אירוע היסטורי ויוצא דופן בבית הלבן, כאשר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נועד עם משלחת מנהיגים ורבנים מארה"ב. בפגישה השתתפו האדמו"רים מסאטמר, באבוב וויז'ניץ מונסי, ראש ישיבת לייקווד רבי מלכיאל קוטלר, ורבי אהרן מענדיל טווערסקי, בנו בכורו של האדמו"ר מסקווירא.

הביקור המיוחד שסוקר בהרחבה בכל רחבי העולם החרדי ממשיך לספק כותרות: המגזין החרדי-אמריקני "Ami" מפרסם ציטוטים חדשים ולא ידועים מתוך השיחה הסגורה, לצד חשיפת מאחורי הקלעים הלוגיסטי והפוליטי המורכב שהוביל לקיומה.

היוזמה המקורית והדילמה בחדר הסגלגל

על פי המידע שכעת נחשף, הרעיון הראשוני לפגישה נולד עוד בתקופת קמפיין הבחירות הראשון, כאשר האדמו"ר מסאטמר ביקש ליצור ערוץ ישיר מול הממשל הפדרלי בעניין עצמאות החינוך החרדי בניו יורק. לאחר הפסקה ממושכת, חודשו המגעים בקיץ 2025. העסקנים והקונגרסמן מייק לולר העבירו לבית הלבן רשימת נושאים מוגדרת מעצמאות החינוך, דרך הוגנות במערכת המשפט ותקציבי אבטחה, ועד מאבק פדרלי באנטישמיות.

כדי להבטיח שמדובר בפגישת עבודה מהותית ולא בצילום חטוף, דרשו יועצי הנשיא להבין את הצרכים המדויקים. בשל מגבלות המקום בחדר הסגלגל והרצון למנוע משלחת ענק של עשרות מלווים וגבאים, הוחלט להצטמצם ל"שישה רבנים גדולים" שמייצגים את הקהילות הגדולות ביותר. טראמפ עצמו התעקש לקיים את המפגש דווקא בחדר הסגלגל ולא במקום אחר כדי לחלוק כבוד מלא למנהיגים הדגולים, והתזמון נקבע סביב ערב ראש השנה כפגישת ברכה והכרת הטוב.

"כולכם לא אוהבים את ביבי?"

במהלך השיחה עבר הנשיא בין סוגיות מדיניות כבדות משקל לענייני הקהילה החרדית, תוך שהוא משלב הערות הומוריסטיות. אחד הרגעים המעניינים נרשם כשטראמפ פנה בפתאומיות לחברי המשלחת ושאל: "כולכם לא אוהבים את ביבי?". אחד מהרבנים השיב מיד: "אנחנו אוהבים את טראמפ".

בהמשך השיחה, התייחס טראמפ בהומור ליחסים שלו עם הציבור החרדי בארה"ב והשווה בין הפעילות הצבאית של ארה"ב במזרח התיכון לבין ההד התקשורתי בעקבות הקלת עונשו של הרב שלום מרדכי רובשקין.

"אתם מצחיקים", אמר טראמפ לחברי המשלחת. "אני שולח מפציצי B-2 לאיראן, מפציץ אותם לרסיסים, ואילולא עשיתי זאת הם היו מוחקים את ישראל, אבל על זה אני לא מקבל מכם תודה. לעומת זאת, חננתי את הקצב ההוא מאיווה...יש לו איזה שם מצחיק (רובשקין, ח.ר.) וכולם מאושרים".

כאשר הנוכחים הזכירו לו כי מדובר בשלום מרדכי רובשקין, התבדח הנשיא: "כן, רובשקין. הבחור הזה בכלל עדיין חי?".

בתגובה לדברי הנשיא, יואל רוזנפלד, שהתלווה לאדמו"ר מבאבוב, הסביר לטראמפ עד כמה היה המהלך משמעותי עבור הציבור החרדי ברחבי העולם: "אדוני הנשיא, היו ריקודים סוערים ברחובות ברוקלין כשזה קרה". טראמפ הגיב מיד בחיוך: "ברוקלין? נו, קיבלתי 94% מהקולות באזורים שלכם".