רועדים מטראמפ: הבחירות בארה"ב מתקרבות - והפחד מהתגובה שלו

בארצות הברית נערכים למשבר חסר תקדים לקראת בחירות האמצע, כאשר פקידי בחירות ברחבי המדינה נוקטים בצעדי חירום מול מאמצי הממשל להשפיע על התוצאות, כך לפי דיווח המתפרסם ב'רויטרס'.

לפי הדיווח, במדינות שונות בארצות הברית מכינים צוותי האבטחה והמינהל תוכניות מגירה לקראת אפשרות שסוכנים פדרליים יישלחו לקלפיות או שגורמים ממשלתיים ינסו לדרוש גישה ישירה למכונות ההצבעה.

מדובר במהלכים חסרי תקדים, חריגים באופיים, כולל התחמשות בנשק חם כפי שנראה בהמשך.

החשש המרכזי בקרב גורמי מקצוע הוא מפני התערבות ישירה של ממשל טראמפ בניהול הבחירות המסורתי שנמצא בדרך כלל באחריות המדינות והרשויות המקומיות. בבית הלבן דחו את הטענות וטענו כי מדובר באכיפת חוקי הבחירות ושמירה על אמון הציבור, תוך האשמת הדמוקרטים בבעיות שונות. מנגד טען ביל גייטס כי "פקידי בחירות מודאגים מהתפקיד שהממשל הפדרלי הולך לשחק".

טראמפ עדיין לא חזר בו מטענותיו לפיהן הבחירות ב-2020 זויפו, ועודנו משוכנע שהוא ולא ביידן היה אמור להנהיג את המדינה. החשש אפוא הוא מפני הכישלון המסתמן של המפלגה הרפובליקנית לפי הסקרים האחרונים.

לקראת בחירות האמצע שיתקיימו בנובמבר 2026, יעמדו לבחירה מחדש כל 435 המושבים בבית הנבחרים בשל תקופת כהונה של שנתיים לכל חבר בית נבחרים, ובנוסף יעמדו לבחירה 35 מתוך 100 המושבים בסנאט, הכוללים 33 מושבים במסגרת בחירות סדירות של מחזור הקבוצה השנייה ועוד 2 בחירות מיוחדות.

המתיחות סביב טוהר הבחירות הובילה גורמי אכיפה ומשפט במדינות כמו ויסקונסין, ג'ורג'יה ומישיגן להיערך למאבקים משפטיים מול צווי חיפוש וחקירות פדרליות סביב נתוני הצבעה קודמים.

מומחים משפטיים מציינים כי חלק מהצעדים הממשלתיים צפויים להיתקל במחסומים משפטיים ברורים, אך רשויות מקומיות רבות כבר שכרו עורכי דין פרטיים כדי להגן על עובדיהן. במקביל, רשויות בחירות רבות מתמודדות עם קיצוצים משמעותיים בתוכניות אבטחת הסייבר הפדרליות, דבר שמאלץ אותן לחפש פתרונות פרטיים לאבטחת המערכות מפני פריצות והתערבויות זרות.

גל האיומים ותיאוריות הקונספירציה סביב תוצאות הבחירות גבה מחיר אישי כבד מעובדי הציבור והוביל לשינויים דרמטיים באמצעי המיגון של משרדי הבחירות ברחבי ארצות הברית.

מנהלי בחירות רבים התקינו זכוכיות משוריינות, כפתורי מצוקה ואמצעי אבטחה מתקדמים ואף נדרשים להסתובב עם ליווי משטרתי או כלי נשק להגנה עצמית. דרק בואנס אמר בהקשר זה כי "הנקודת מבט שלי השתנתה, אני מאוד מודע עכשיו לסביבה שלי", וג'אניס וינפרי הוסיפה כי היא "מתגעגעת לימים שבהם בחירות היו משעממות, זה בהחלט עצוב שזה מה שהדמוקרטיה הפכה".