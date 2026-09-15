סערה בבנגקוק: המכתב הדרמטי שהגיע לבית חב"ד שעות לפני החג

( צילום: דוברות זק״א )

בית עלמין שנרכש לפני כחמש שנים על ידי הקהילה היהודית וחב״ד בבנגקוק, נקלע בחודשים האחרונים לקושי מול הרשויות המקומיות, לאחר שאלו סירבו לחדש את רישיון הקבורה במקום.

ביום שישי בבוקר, ערב ראש השנה, קיבלו נציגי חב״ד מכתב מהמושל האזורי, ובו דרישה לפנות את בית העלמין, שבו ארבעה קברים, עד ליום שלישי. בעקבות הדחיפות פנה שליח חב״ד בבנגקוק, הרב נחמיה וילהלם, לסמנכ״ל המבצעים של זק״א חיים וינגרטן, וביקש את סיוע הארגון בהעברת הקברים לחלקת קבורה חדשה שנרכשה על ידי הרב יוסף חיים קנטור, רבה הראשי של הקהילה היהודית בתאילנד. מיד בצאת השבת, ולאחר התייעצות הלכתית עם רבני זק״א, יצאו לבנגקוק סמנכ״ל המבצעים חיים וינגרטן ומתנדב זק״א בערלה יעקובוביץ. דולב דוידוביץ' עולה להתקפה: "החרדים עסוקים רק 'במה לא' - וזה מתפוצץ לנו בפנים" • ריאיון מאתגר אלי גוטהלף | 13:25 קיצוניים השתוללו בסליחות עם הפייטן אשר בן דוד וניתקו את החשמל | צפו בתיעוד קובי ישראל | 11:42 היום, יום שלישי, פעלה במקום משלחת משותפת של זק״א, רבני חב״ד וחברי הקהילה היהודית, ובהם הרב יוסף חיים קנטור, הרב נחמיה וילהלם, הרב אליעזר אשכנזי, יוסי גולדברג דוידי חדד. לאחר שעות של עבודה מאומצת ורגישה, תוך הקפדה על כבוד המת והנחיות ההלכה, הועברו ארבעת הקברים בשלמותם למקום מנוחתם החדש.

( צילום: דוברות זק״א )

( צילום: דוברות זק״א )

( צילום: דוברות זק״א )

חיים וינגרטן, סמנכ״ל המבצעים בזק”א: ״כשקיבלתי את הפנייה בערב ראש השנה והבנתי את הדחיפות, היה ברור לנו שזק״א תעשה כל שנדרש כדי לשמור על כבוד המת. מיד בצאת השבת יצאנו לבנגקוק, לאחר התייעצות עם רבני הארגון. היום, בסיוע רבני חב״ד וחברי הקהילה המקומית , השלמנו את המשימה המורכבת והבאנו את הנפטרים למנוחת עולמים בכבוד הראוי.”

הרב יוסף חיים קנטור, רבה הראשי של הקהילה היהודית בתאילנד: ״מדובר באירוע מורכב ורגיש מאוד, שנדרשנו לטפל בו בתוך זמן קצר ביותר. אנו מודים לארגון זק״א ולאנשיו שנענו מיד לקריאה והגיעו מישראל כדי לסייע לנו. שיתוף הפעולה והמסירות אפשרו להשלים את העברת הקברים בכבוד, ברגישות ובהתאם להלכה היהודית״.