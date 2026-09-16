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רגעי הוד

האדמו"רים נפגשו ברחובה של עיר; תיעוד מרהיב מראש השנה בחצה"ק באבוב 45

אלפי חסידי באבוב 45 זכו לשהות בצל הקודש של האדמו"ר בימי הרת עולם | צפו בתיעוד מרהיב, מהתרת נדרים בערב החג, ומטיש נעילת החג במוצאי יו"ט ר"ה | בצאת האדמו"ר מבית מדרשו הגדול, נפגש ברחובה של עיר עם האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, והתברכו יחדיו בברכת השנים (חסידים)

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ראש השנה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
ראש השנה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
ראש השנה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
ראש השנה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
ראש השנה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
ראש השנה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
ראש השנה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
ראש השנה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
ראש השנה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
ראש השנה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
ראש השנה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
ראש השנה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
ראש השנה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
ראש השנה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
ראש השנה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
ראש השנה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
ראש השנה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
ראש השנה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
ראש השנה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
ראש השנה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
ראש השנה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
ראש השנה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
ראש השנה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
האדמו"ר מבאבוב 45 עם האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג (צילום: אחים לאנטשעווסקי )

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ראש השנההאדמו"ר מבאבוב 45האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג

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