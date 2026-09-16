רגעי הוד האדמו"רים נפגשו ברחובה של עיר; תיעוד מרהיב מראש השנה בחצה"ק באבוב 45 אלפי חסידי באבוב 45 זכו לשהות בצל הקודש של האדמו"ר בימי הרת עולם | צפו בתיעוד מרהיב, מהתרת נדרים בערב החג, ומטיש נעילת החג במוצאי יו"ט ר"ה | בצאת האדמו"ר מבית מדרשו הגדול, נפגש ברחובה של עיר עם האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, והתברכו יחדיו בברכת השנים (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 09:39