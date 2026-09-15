דולב דוידוביץ' הוא לא אורח שגרתי בנוף התקשורת החרדית. הוא לא מנסה לייפות את המציאות, הוא מסרב לדבר בסיסמאות, והוא לא מהסס להעביר ביקורת חריפה – גם על החילוניות, אבל לא פחות מכך, על המחנה שלו עצמו. בריאיון סוער, עמוק ומרגש במיוחד באולפני "כיכר השבת", דוידוביץ' מתיישב מול המראיין אלי גוטהלף לשיחה שלא משאירה אבן אחת במקומה.

כבר בפתח הדברים, גוטהלף נוגע בעצב החשוף ומטיח בו: "אתה שנוי במחלוקת. הקול שלך מהודהד על ידי השונאים שלך משני הכיוונים". דוידוביץ', מצידו, לא נרתע. "אני דמות מורכבת," הוא מודה מיד. "אני לא אפולוגטיקן. הרבה מסבירנים חרדים יוצאים מנקודת הנחה שהחרדיות צודקת בהכל, וכל מה שקורה מנסים לעקם ולהצדיק ביחס אליה. נקודת המוצא שלי היא תורת ישראל. אני מסכים עם האתוס החרדי בבסיס שלו, אבל כשיש תופעות לוואי בעייתיות – אין לי בעיה להביע ביקורת פנים-חרדית".

דוידוביץ' מתנער מהתגית של "פרובוקטור" שדבקה בו, בין היתר לאחר העימות המתוקשר שלו עם איל ברקוביץ'. "המטרה שלי היא להעביר מסרים ברורים," הוא מסביר לגוטהלף. "אני לא יורה בשום נגמ"ש. אני אומר מפורשות: החרדיות היא דבר שאנחנו סובלים ממנו. אנחנו לא רוצים להיות חרדים, אבל אנחנו נמשיך להיות חרדים מחוסר ברירה, כל זמן שאתם תתעקשו להישאר חילונים. חרדיות זה לא ערך, זה לא אידיאל – זו אסטרטגיה".

"אני אוהב אותך, אתה אח שלי, אבל צורת החיים שלך לא מותירה לי ברירה אלא להסתגר. החרדי גם לא אוהב לשמוע את זה, כי מה אתה בעצם אומר? שהחרדיות היא דה-פאקטו בדיעבד".

מטבעונות רדיקלית לחיק היהדות

כדי להבין את הלהט האידיאולוגי של דודוביץ', צריך לחזור אחורה אל שנות נעוריו. מתברר שהרדיפה אחר האמת המוחלטת לא התחילה עם חזרתו בתשובה. "מגיל צעיר הייתה לי אלרגיה לחוסר צדק", הוא משתף. "בגיל 14 אני מוצא את עצמי טבעוני, חלק מפורום 'תנו לחיות לחיות', מרסס גרפיטי 'בשר זה רצח', תולה מדבקות בבית ספר ומתווכח עם כולם מבחינה אידיאולוגית. תמיד הייתי אידיאליסט. כשאני רואה בן אדם שמדבר בצורה בוטה ולא צודקת – זה מכניס אותי למגננה".

כאשר גוטהלף מקשה ושואל האם ייתכן שהוא נלחם באנשים שפשוט טרם ראו את האור שהוא גילה, דוידוביץ' מפגין ראייה מורכבת. הוא מבדיל בין הממסד לחילוני הפשוט. "הציבור החילוני הרדיקלי, אלו שפועלים נגד היהדות, עושים את זה מחוסר חשיפה, מבורות. הם לא אנשים רעים. יש פה ממסד שחרת על דגלו מלחמה חזיתית בזהות התורנית והמיר אותה בזהות לאומית-חילונית-ציונית. גם אני בגיל 17 יצאתי עם בורקס ביום כיפור להתריס נגד הצמים, לא כי הייתי רע, אלא כי ככה חונכתי. חינכו אותנו שיהדות זה איזה משהו מיסטי של סבתות מאופקים". יחד עם זאת, הוא מפנה אצבע מאשימה גם כלפי המגזר שלו: "החרדים גם אשמים בזה, כי עצם העובדה שאין קו ברור ותקיף נגד מחללי שם שמיים שמפגינים בצורה בוטה, נותנת לערוצי התקשורת לרכוב על התדמית הזו ולהשחיר את תורת ישראל".

משבר הזהות: האם החרדיות איבדה את הבשורה?

השיחה באולפן 'כיכר FM' תופסת תפנית מרתקת כשהשניים מנתחים את מהות היהדות בדורנו. גוטהלף, מצידו, משתף בחוויה אישית מטלטלת מאותו שבוע: הוא הגיע למופע "סליחות" של הזמר בן צור בבריכת הסולטן, ציפה לאירוע דתי מסורתי, וגילה הופעה רגילה לחלוטין. אך דווקא מתוך האכזבה הראשונית, צמחה תובנה. "ראיתי שם עשרות בני נוער, רובם לא דתיים, שרים טקסטים של אהבת השם מכל הלב", מתאר גוטהלף בהתרגשות. "הבנתי שהיהדות כבר לא נמצאת בבלעדיות אצל המגזר החרדי. הדבר היפה הוא שאנשים מתקרבים להשם; הדבר העצוב הוא שהמגזר החרדי איבד את זה בידיים שלו".

דוידוביץ' מסכים עם האבחנה. "היום, אתה חוזר בתשובה להיות יהודי שומר תורה ומצוות מדקדק בהלכה – ואתה לא חרדי. בישיבות של בעלי תשובה כבר אין כמעט בעלי תשובה, אלא חבר'ה חרדים שמגיעים לחיזוק. מצד אחד זה הגביר את כמות היהודים המתחזקים, אך מצד שני, זה הוריד את ההליכה עד הסוף, את השאיפה להיות 'בן תורה'".

דור הדעה ומהפכת הציציות

השניים מסכימים כי הדור הנוכחי מחפש משמעות וחיבור פנימי, ולא מוכן להסתפק ב"רובוטיות". דודוביץ' מביא דוגמה כואבת ממפגש אקראי: "לקחתי טרמפ מאלוף שדה חבורה של בחורי ישיבות ממרכז בני ברק. שאלתי אותם: 'למה אתם לומדים בישיבה? תכלס, אתם בני 19, חבר'ה חכמים, יכולים לעשות כסף'. ענו לי: 'כי צריך ללמוד תורה'. זה מאוד ציער אותי. אמרתי להם: אתה אמור לאהוב את זה! אתה אמור להתחבר לזה! אנחנו סטודנטים להבנת האלוקות. אי אפשר ללמוד תורה רק 'לצאת ידי חובה'".

"אמרתי לבחורי הישיבה: כמו שסטודנט למדעי הרוח לומד כי זה מעניין אותו גם אם אין בזה פרנסה, ככה אתם. הלימוד צריך להיות ממקום של כיף. אבל הם תינוקות שנשבו לבין החרדיות. תראה את הדרשנים והמשגיחים, מדברים איתם רק על יראת העונש במקום על חיבור ואהבה".

כאן המראיין אלי גוטהלף חושף טפח מעברו בישיבת 'מערבא' ובישיבת 'איתרי', ומציג תפיסה חינוכית מרעננת שמדגישה את הצורך בהתפרקות וחיבור כדי ללמוד תורה באמת. "ב'איתרי' ארגנתי משחק כדורגל באלול", מספר גוטהלף, "וחבר'ה מהשיעורים הגבוהים צעקו עליי שאני הורס את הישיבה. עניתי להם: 'אתם שכחתם את ההלם של כניסה לישיבה גדולה. ללמוד מהבוקר עד הלילה בלי היסטוריה, מתמטיקה או כדורסל – זה קושי עצום. דווקא כדי שתהיה נחיתה קלה, צריך את השעה הזו של הכדורגל'." דוידוביץ' מחזק: "זו החרדיות האמיתית. מי שפועל לשמר את היהדות מבין שלפעמים צריך כדורגל אחרי סדר ג'".

העימות האידיאולוגי: פתרונות או סכנות?

החלק הסוער ביותר בריאיון נסוב סביב הפתרונות למשבר הנושרים בחברה החרדית. דוידוביץ' יוצא חוצץ נגד גופים ואישים המנסים לייצר מסגרות המשלבות חרדים בצבא או באקדמיה החילונית (כדוגמת מסגרות 'הסדר חרדי' או דמויות פוליטיות כמו מוטי לייטנר בבית שמש).

"האתוס החרדי הוא להתבדל מחילוניות", פוסק דוידוביץ' בנחרצות. "אדם שבא ואומר שהוא חולק על התבדלות, שהולך לצה"ל או לאקדמיה חילונית – לא יכול להיקרא חרדי. אולי אתה צדיק, אולי ירא שמיים, אבל חרדי אתה לא. ישיבת הסדר חרדית זה אוקסימורון, זה כמו לומר 'טבעוני אוכל בשר'".

גוטהלף מסרב לקבל את ההנחה הזו ללא מאבק, ומציב בפני המרואיין מראה חברתית כואבת. הוא מקשה בנחרצות: "אותו בחור ישיבה שיושב על הברזלים, אין לו אופציה אחרת! המערכת לא נותנת לו לצאת ללמוד ולא ללכת לצבא, כי 'זה מסוכן'. אז מה עשית? הוצאת אותו מהקהילה, קראת לו 'לא חרדי', ולא נתת לו שום פתרון. ב-20 השנים האחרונות יש דיכאונות, רדידות רוחנית ויציאה בשאלה כי מטאטאים את הבעיות מתחת לשולחן. אנשים שמקימים מסגרות כאלו לפחות מעניקים לאותם צעירים חיים!".

הדיון באולפן מגיע לטונים גבוהים של כאב וכנות. דוידוביץ' מסכים עם האבחנה הקשה של גוטהלף לגבי אוזלת היד של ההנהגה: "יש כאן בעיה מערכתית. ההנהגה החרדית – הפוליטית והעסקנית, לא גדולי ישראל – נכשלה כישלון חרוץ. מאז השביעי באוקטובר רואים ניוון שרירים של פחד להתמודד עם בעיות. אני מסכים שהגישה של 'אסור ואסור ואסור' בלי לומר 'איך כן' היא מזיקה. אבל אני טוען שאי אפשר להחליף בעיה אחת בבעיה שנייה. הפתרונות של שילוב באקדמיה ובצבא כרוכים בנזקים אדירים לזהות היהודית. אנחנו חייבים לחפש דרך שלישית: להקים מכללות חרדיות אמיתיות, לייצר שוק תעסוקה חרדי נפרד, ולא לנסות להשתנות מבפנים בתוך מערכות חילוניות".

חילול השם וניקיון השירותים: המבחן האמיתי

השניים נוגעים בנקודה רגישה במיוחד: ההתנהגות של בני תורה במרחב הציבורי. דוידוביץ' משתף באנקדוטה מצמררת מנסיעה באוטובוס, שם חזה בקבוצת נערים חרדים מתעמתים בצורה מזלזלת ופוגענית עם אישה מעורערת בנפשה שביקשה מהם להפסיק לעשן. "רציתי לבכות," הוא מודה. "ראיתי איך הקידוש השם הכי יפה הופך לחילול השם הכי גדול. זה קורה כי כשאתה חי בתודעת הישרדות של 'אני נרדף', אתה מפתח מנגנוני ניכור כלפי הצד השני".

גוטהלף תורם לשיח סיפור מדהים משנותיו בישיבת 'איתרי', שממחיש את האחריות האישית הנדרשת מכל חרדי. "הדבר הראשון שחינכו אותנו ב'מערבא', אצל הרב צ'ייט, הוא שאם השירותים של הישיבה מלוכלכים – חסרה לכם יראת שמיים. כשנגיע לשמיים ויישקלו הזכויות מול העוונות, יבוא מלאך ויגיד: 'רגע, הוא לא ניקה אחריו בשירותים!' וכל המאזן יתהפך. כי שם נמדדת יראת השמיים האמיתית". גוטהלף אף חשף כיצד, בהיותו תלמיד שיעור ג' ב'איתרי', קם בחדר האוכל מול כל הישיבה והצוות ודרש מהבחורים לשמור על ניקיון השירותים מתוך יראת שמיים ואחריות. "זה המבחן," מדגישים השניים, "הפער בין הלימוד התיאורטי לבין ההתנהגות במרחב הציבורי הוא עצום ודורש תיקון מיידי".

"הייתי בוכה כל הדרך הביתה": הטרגדיה שהולידה שליחות

לקראת סוף הריאיון, האווירה באולפן 'כיכר FM' משתנה. הטונים הרמים מתחלפים בשקט חודר, כאשר דוידוביץ' חושף את הסיפור האישי והכואב שהוביל אותו להפוך לאיש תקשורת.

כאברך צעיר באופקים, נשוי ואב טרי ששקוע בלימוד תורה באהבה עצומה, עולמו של דוידוביץ' חרב עליו כאשר אימו חלתה במחלה קשה. "הייתי אברך שלא סוגר את החודש, נוסע באוטובוסים מאופקים לאיחילוב כל יום. לומד סדר א', עולה לאוטובוס, נמצא עם אמא וחוזר בלילה".

אותם ימים חפפו לתקופת מחאות הענק נגד הרפורמה המשפטית. מסלול היציאה מבית החולים איחילוב הוביל ישירות למוקד ההפגנות בקפלן. "מצאתי את עצמי יוצא מבית החולים עם עגלה, מזוודה ואשתי, בלב הפגנות, עובר בין שלטים של 'לא נממן חרדים'. שם נוצרו הממשקים הראשונים. התחלתי לדבר עם מפגינים, הוזמנתי לדירות של סטודנטים בתל אביב למעגלי שיח. הייתי יושב איתם ומסביר למה חזרתי בתשובה ולמה יש אלוקים".

אחיו של דולב, החל לצלם את השיחות ולהעלותן לרשת. התוצאה הייתה פיצוץ ויראלי. אך רגע לפני שפרץ לתודעה, אמו הלכה לעולמה. דולב השבור ניגש לרבו, הרב יעקב פרידמן, ושאל האם להמשיך בחשיפה התקשורתית המסוכנת הזו. "הרב אמר לי: תעשה את זה בזהירות. אמרתי לו: 'ואם אני לא רוצה להסתכן?' הוא ענה לי: 'אתה חסיד שוטה. אתה צריך לעשות, והקדוש ברוך הוא יעזור שלא תינזק'".

"אילולי ההכרה היהודית שמוות זה לא חידלון, אלא מעבר תחנה, ועדיין יש לי אמא רק במקום אחר – הייתי מאבד את זה. הייתי בוכה כל הדרך בכביש 6. אבל האמונה שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם ויודע מה טוב עבורי, היא הדבר היחיד שייצב אותי".

החשיפה לפצע הפתוח של דוידוביץ' מביאה את הדיון באולפן למקום עמוק של כנות והבנה על המשמעות של התבגרות בצל אובדן. "כל עוד ההורים שלך חיים, אתה מרגיש בטוח במעטפת," משקף גוטהלף למרואיין את התחושה. דוידוביץ' מסכים בכאב: "האובדן הופך אותך למבוגר בעל כורחך. אתה כבר לא ילד כלפי אף אחד".

בסצנה מצמררת וחשופה, משתף דוידוביץ' בחוויה טרייה: "ביום שני הייתה לאמא שלי אזכרה. נסעתי עם אבא שלי לבית העלמין. הוא כיוון אותי בדרך וטעה שוב ושוב. ידעתי את הדרך בעל פה, אבל שתקתי ועשיתי פרסה פעם אחר פעם. פשוט נתתי לו להיות אבא".

גוטהלף, ברגע של תובנה מזככת שחותמת את הדיון, מחדד את המסר מתוך הדברים: "יש לנו תפקיד להיות ילדים מול ההורים, לא לנסות להיות 'גברים' מול אבא. כשאתה מאפשר לאבא שלך להיות אבא, אתה בעצם נותן לעצמך את האפשרות להיות ילד".

סוף דבר

הריאיון בין אלי גוטהלף לדולב דוידוביץ' בפודקאסט 'כיכר FM' הוא מסמך מרתק של עריכת חשבון נפש ציבורי ואישי. בין אם מסכימים עם דעותיו הבלתי מתפשרות של דוידוביץ' ובין אם מצדדים בגישתו הפרגמטית והכואבת של גוטהלף, דבר אחד ברור: הציבור החרדי של שנת 2026 נמצא בצומת דרכים היסטורי. והשיח הזה, על כל מורכבותו, פגיעותו וכנותו – הוא בדיוק השיח שהמגזר זקוק לו כעת.