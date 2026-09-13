איך מתנהגים בשמים האבות הקדושים בראש השנה?

פעם אחת במוצאי ראש השנה, סיפר בעל 'דגל מחנה אפרים', שעמד ליד הבעל שם טוב הקדוש, והוא סיפר איך מתנהגים בשמים בראש השנה.

אבות העולם עומדים לפני מלך המשפט, והוא לא זכר אם הבעל שם טוב הקדוש אמר שכל שבעת הרועים, או רק סיפר את הדבר על האבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב.

בראש השנה, האבות הקדושים מגישים לפני מלך העולם את הזכויות של כל אחד מישראל, וגם משה רבינו עליו השלום עומד שם, ונוהג כמו סרסור פונה אנה ואנה - ומכניס את זכויותיהם של ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, וכל הזמן הוא רואה בחכמה ובמחוג, שירבו הזכויות של כלל ישראל כדי שלא יבואו ויגברו המקטרגים והעוונות ח"ו, וזה היה תוכן דבריו של הבעל שם טוב הקדוש.

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ואף על פי ששינה מעט מלשונו הטהור, אח"כ שאל הבעל שם טוב הקדוש, אם מעשה יפה הוא - מה שסיפר (דגל מחנה אפרים).

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הבעל שם טוב הקדוש מדייק, מה הפסוק: "ובחרת בחיים, למען תחיה אתה וזרעיך, לאהבה את השם אלוקיך..." מלמד (דברים, ל, יט-כ).

אתה בוחר בחיים כדי לחיות: מה הדיוק בפסוק? ברור שהאדם בוחר בחיים - כדי לחיות. המשך הפסוק:

"לאהבה את השם אלוקיך" - לשמוע בקולו ולדבקה בו, כי הוא חייך ואורך ימיך". הטעם שאתה מבקש חיים:

כדי לאהוב את ה', ולשמוע בקולו - ולדבקה בו!

איך האדם יעשה רצון ה', אם הוא לא ברר מה רצונו האמיתי?

הדרך לדבק בבורא עולם - לדעת מה רצוננו ותפקידנו בעולם, ולבטל את רצונו לרצון השם.

חיזוק האמונה ע"י - קבלת מלכות השם: אמירת 'קריאת שמע' מחזקת את האמונה ביחוד ואחדות ה', ומחדירה ללב אהבת השם, ומחזקת לאדם את הרגשת התלות שיש לו בבורא עולם, וכך הוא זוכר:

שהקב"ה הוא – המלך היחיד של העולם, והמציאות היחידה - שמשפיעה על גורלו!

חיזוק האמונה עוזר לראות ולהודות לקב"ה על הטובות, חסדים וניסים שעשה עימו, והאדם זוכה לחיות בתענוג, באהבה ודבקות בה' יתברך, וזה שכתוב: "לאהבה ולדבקה בו", ומוסיף הבעל שם טוב הקדוש:

"אהבה ודבקות הם שני דברים הקשורים - זה בזה".

המלך היחיד של העולם - אין עוד מלבדו: בראש השנה, חידשנו את הקשר עם הקב"ה, ואת האמונה ש"מלוא כל הארץ כבודו" – מחדירים ללב, שכל מה שנעשה בעולם הוא רצון השם, ואין כח אחר ששולט בעולם חוץ מהשם יתברך, והוא היחיד:

שעשה עושה ויעשה לכל המעשים, כל המעשים - ממש!

אין שום מעשה, דיבור או הרהור שנעשה בעולם ללא רצונו של ה' יתברך.

ראש השנה – גילוי הסתרת מלכות ה': כל השנה ה'אלוקות' ומלכות השם מוסתרות בתוך העולם הגשמי, אבל, זאת רק הסתרה ולא המציאות האמיתית, כי:

'מלוא כל הארץ כבודו', ו'לית אתר פנוי מיניה' – המלכת ה' בראש השנה מחדירה לשכל וללב את יחוד מלכות ה' בעולם, מרעננת ומחדשת את הזיכרון כדי שנוכל להתחדש בעבודת השם.

המלכת המלך לפני ביאת המשיח: אומר הבעל שם טוב הקדוש שלפני ביאת המשיח, יסתלקו כל האותות והמופתים, והניסים הגלויים והמפורסמים, שמושכים ומלהיבים את לב אדם לעבודת ה' יתברך, ולא יהיה מה שיחיה את נפשו של האדם, אלא - רק מי שיאחז באמונתו!

ואיך ניתן לאחוז באמונה? ע"י שימליך האדם את הקב"ה על עצמו!

השלב הראשון להמלכת המלך – ביטול מלכותי: בראש השנה מתחדשים באדם בכוחות עצומים, ויכול לבטל את מלכותו, שהוא שורש החטא - 'אנא אמלוך', בכל חלקי נפשו: מחשבה דיבור ומעשה, ולהמליך את הקב"ה על עצמו.

יכירו וידעו כל יושבי תבל: בראש השנה המלכנו והכרזנו, ובקשנו שהקב"ה יגלה במהרה מלכותו על כל העולם.

תקבל כל בקשתך עבור גילוי מלכות השם: כל מה שאדם מבקש בגשמיות עבור גילוי מלכות השם, הקב"ה ממלא בקשתו, והכל כדי שיכירו וידעו כל יושבי תבל את:

מלכו של עולם, ומלכותו - תתגלה ותתפרס בכל העולם.

"והיה ה' למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד", במהרה בימינו אמן!

יהי רצון שתתחדש על ככל ישראל שנה טובה ומתוקה, ויזכו לחתימה טובה, בכל מילי דמיטב, אמן!