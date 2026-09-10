 דלג לתוכן הראשי
ראש השנה שלי

בדרכים לא דרכים; אומן מתמלאת ברבבות אנשים מכל קצווי תבל 

רבבות עולים בדרכים לא דרכים בימים אלו אל העיר אומן שבאוקראיינה כדי לזכות לשהות סמוך ונראה אל הציון הקדוש של הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע בימי ראש השנה | צפו בתיעוד ענק מהיכל התורה של 'אומן שלי' השוקקת חיים, ע"י מאות שיושבים והוגים בתוה"ק | וכן, מהאווירה ברחובות העיר, מעמדות הנחת תפילין וסיוע היקפי להמוני האורחים | תיעוד מרגש (חרדים)

מראות אומן ער"ה תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)

עיירת אומן שבאוקראינה מתמלאת בימים אלו ברבבות יהודים מכל קצוות תבל, אשר עשו את דרכם במסירות נפש ובדרכים לא דרכים אל המדינה המוכה, כדי לזכות ולהסתופף בצל ציון הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע בימי ראש השנה הבעל"ט.

לצד העומס וההתרגשות ברחובות הסמוכים לציון, בולט במיוחד "היכל התורה" הפועל במסגרת ארגון "אומן שלי". ההיכל הפך לאבן שואבת עבור אלפי לומדים, הגודשים את הספסלים שעות ארוכות, הוגים בתורה ומתחזקים במאמרים ובתורותיו של מוהר"ן מ זי"ע.

במקביל ללימוד התורה התוסס, נרשם תיעוד מרגש מעמדות "אומן שלי" הפזורות בשטח, שם מתנדבים מסורים מעניקים סיוע היקפי להמונים: החל מהנחת תפילין וחלוקת כיפות לאלפי האורחים והנוסעים, ועד למתן מידע מקיף, הכוונה ועזרה גשמית ורוחנית לאורך כל שעות היממה.

מראות אומן ער"ה תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
מראות אומן ער"ה תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
מראות אומן ער"ה תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
מראות אומן ער"ה תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
מראות אומן ער"ה תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
מראות אומן ער"ה תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
מראות אומן ער"ה תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
מראות אומן ער"ה תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
מראות אומן ער"ה תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
מראות אומן ער"ה תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
מראות אומן ער"ה תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
מראות אומן ער"ה תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
מראות אומן ער"ה תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
מראות אומן ער"ה תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
מראות אומן ער"ה תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
מראות אומן ער"ה תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
מראות אומן ער"ה תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
מראות אומן ער"ה תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
מראות אומן ער"ה תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
מראות אומן ער"ה תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
מראות אומן ער"ה תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
מראות אומן ער"ה תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
מראות אומן ער"ה תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
מראות אומן ער"ה תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
מראות אומן ער"ה תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
מראות אומן ער"ה תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
מראות אומן ער"ה תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
מראות אומן ער"ה תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
מראות אומן ער"ה תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
מראות אומן ער"ה תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
מראות אומן ער"ה תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)
מראות אומן ער"ה תשפ"ו (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

אוקראינהראש השנהאומןברסלברבי נחמן מברסלב

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

רחב אופקים 

||
2

איש ירושלים

||
4

חסר אונים, מול חסרי עונים

|

מהות עבודת השופר

|

באהבה וביראה

|

נשואים? תקראו!

|

מגזין חג

|

וציוונו לשמוע בקול חכמים • מגזין חג 

|

שוב חוזר המנהג

|

לכבוד ראש השנה

|

סֵדֶר הֲלָכָה

|

אומן ראש השנה

||
1

דקה מבית ההוראה

|

​"כשחשבון הנפש הופך לכתב אישום פנימי"

||
1
ש

"לבקר בהיכלו"  

אסף מגידו|מקודם
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר