בדרכים לא דרכים; אומן מתמלאת ברבבות אנשים מכל קצווי תבל 

עיירת אומן שבאוקראינה מתמלאת בימים אלו ברבבות יהודים מכל קצוות תבל, אשר עשו את דרכם במסירות נפש ובדרכים לא דרכים אל המדינה המוכה, כדי לזכות ולהסתופף בצל ציון הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע בימי ראש השנה הבעל"ט.

לצד העומס וההתרגשות ברחובות הסמוכים לציון, בולט במיוחד "היכל התורה" הפועל במסגרת ארגון "אומן שלי". ההיכל הפך לאבן שואבת עבור אלפי לומדים, הגודשים את הספסלים שעות ארוכות, הוגים בתורה ומתחזקים במאמרים ובתורותיו של מוהר"ן מברסלב זי"ע.

במקביל ללימוד התורה התוסס, נרשם תיעוד מרגש מעמדות "אומן שלי" הפזורות בשטח, שם מתנדבים מסורים מעניקים סיוע היקפי להמונים: החל מהנחת תפילין וחלוקת כיפות לאלפי האורחים והנוסעים, ועד למתן מידע מקיף, הכוונה ועזרה גשמית ורוחנית לאורך כל שעות היממה.