גם השנה זה יקרה: עוזבים את העסק - וחוזרים לבית המדרש

יש שעה אחת ביום הזה שקשה להסביר אותה למי שלא היה שם. זה קורה באמצע הסדר, כשהאולם כבר מלא וכל השולחנות תפוסים, והרעש שעולה מהם הוא רעש של בית מדרש מלא לומדים. אנשים שאתמול בבוקר עוד ענו לטלפונים ופתחו את המשרד יושבים עכשיו מול גמרא פתוחה, מתווכחים עם מי שיושב לידם, מבררים סוגיה עד הסוף. האולם נשמע כמו בית מדרש באחת הישיבות.

זה בדיוק מה שעומד מאחורי 'ירחי כלה' של 'אחוות תורה'. בימים שבין כסה לעשור, כשהשנה עוד לא נפתחה והלב פתוח יותר מכל השנה, ציבור שלם של יהודים משאיר את המשרד ואת העסק, ומקדיש יום מלא לתורה. לעיון, חיבור ולימוד התורה. יום שבו הוא חוזר להיות אחד מן היושבים בו.

כשיצא הכנס הראשון לדרך, אפשר היה עוד לחשוב שזה ניסיון פרוע. מאז חזר הציבור והגיע, שנה אחר שנה, והמעגל הולך ומתרחב. גם השנה, במחזור הרביעי, מדובר בכנס רחב מקודמיו בתכנים ובשיעורים השונים.

מי שמדמיין יום של שיעורים שנמסרים והציבור יושב ומקשיב מפספס את העיקר. לב היום הוא סדרי הלימוד: מעגלי לימוד בסוגיות מגוונות, לימוד בחברותא, ומושבים שכל משתתף בוחר בעצמו לפי מה שמדבר אליו. לצדם עומדים שיעוריהם של גדולי תורה, שמביאים אל השולחן את השאלות שהחיים העולם המעשה מעמידים בפנינו.

"אנחנו לא מארגנים יום של הרצאות", אומר פנחס איינהורן, משנה למנכ"ל 'אחוות תורה'. "המטרה היא שאדם יפתח ספר בעצמו, יתחבר לסוגיה, יתווכח עם מי שיושב לידו, ויצא בסוף היום עם משהו שהוא למד. מי שהיה בשנים הקודמות יודע בדיוק על מה מדובר. אנו מזמינים את כלל הציבור להירשם, להגיע ולהשתתף. גם למי שזו לו הפעם הראשונה".

במהלך היום יפעל במתחם יריד ארבעת המינים לקראת החג, ולמשתתפים יוגשו כיבוד לאורך היום וארוחת צהריים.

ב'אחוות תורה' קוראים לציבור להצטרף. בעוד ימים אחדים כולנו נעמוד ביום הקדוש, ואין הכנה טובה מזו: יום שלם של תורה, בין אנשים שמחזיקים את אותו רצון לחיבור לתורה ואת אותה שאיפה. ההרשמה פתוחה, אנו מחכים לכם.

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