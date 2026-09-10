כלימה: "נשים חושבות פעמיים לפני שהן נכנסות": הזעקה מקרית גת

את השורות הבאות אנא קראו בעיון – אך בזריזות.

לא שהזריזות תבוא על חשבון הבנת הנקרא, אבל תזדרזו. כמה שאפשר.

כי בכל רגע, עלול עוד בית בעיר קרית גת לאבד מקדושתו וטהרתו, חס ושלום.

זהו סיפור עגום, מהותי, שאם לא אנחנו נתגייס עבורו – לא יהיה מישהו אחר שיעשה זאת במקומנו.

קרית גת נחשבת היום לעיר גדולה, מתקדמת, משופעת ברבי קומות, מרכזי מסחר, כבישים וקניונים.

על הכל חשבו שם. מקסימום נוחיות, טכנולוגיה, קידמה ועשיה.

ורק העתיד היהודי, מקוה הטהרה, נשאר אי שם בסטטוס של 1960.

כן כן. מבנה המקוה בעיר המשוכללת הזו, הוא סיבה לבושה וכלימה. חדרים צפופים, אפס מקומות המתנה, מערכות אינסטלציה שבורות ומגמגמות, בורות קטנים ואפס מתחמי שהיה והכנה.

והבושה והכלימה הללו גם גורמות, במישרין, לחוסר ביקוש.

ו"חוסר ביקוש" במקוה, רחמנא ליצלן, משמעותו ברורה. ונוראה.

"ישנן משפחות בעיקר צעירות" מעידים בפנינו עסקנים ורבנים, "שחושבות פעמיים לפני הכניסה למקום, ולפעמים, שחס ושלום, מוותרות".

"מוותרות". איזה ביטוי נורא!

סייעו בשיקום המקווה בקריית גת ותזכו לסגולה הנדירה לפריון>>