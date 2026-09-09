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במסירות נפש ממש

העיירה בבלארוס התעוררה לחיים; החסידים איתרו פח – והפכו אותו למקווה

המונים פקדו בשבוע האחרון את ציון קודשו של בעל ה'חפץ חיים' זי"ע בעיירה ראדין שבבלארוס ביומא דהילולא | החסידים ששהו במקום בשבת קודש נתקלו באתגר של היעדר מקווה טהרה • העסקנים לא התבלבלו, השיגו פח ענק, מילאו אותו ב-40 סאה מים זכים – ואיפשרו לעשרות חסידים לטבול • המשפיע הגה"צ רבי שמעון גלאי נצפה בין ההמונים • צפו בתיעוד מרהיב (חרדים)

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הילולת החפץ חיים בארדין
הילולת החפץ חיים בארדין (צילום: באדיבות המצלם)

המונים נהרו במהלך השבוע האחרון לעיירה ראדין שבמחוז גרודנו בבלארוס, כדי לפקוד את קברו של רבן של כל בני הגולה, מרנא בעל ה'חפץ חיים' זיע"א, לרגל יומא דהילולא קדישא.

העולים לציון שהו במתחמי הכנסת האורחים המיוחדים שהוקמו במקום, וחלקם אף שבת במתחם הקדוש בשבת קודש הסמוכה להילולא, תוך שהם מרוממים את האווירה בעיירה ההיסטורית.

אולם לצד התנאים הגשמיים והסעודות, ניצבה בפני העולים החסידיים בעיה לא פשוטה: היעדר מקווה טהרה נגיש לטבילת שחרית של שבת קודש. כידוע, צדיקי החסידות הפליגו חשיבות עצומה בטבילה זו, כפי מאמרו הידוע של הרה"ק רבי אהרן מקארלין זי"ע שאמר כי על טבילת מקווה בשבת בבוקר מוטלת ממש חובת מסירות נפש.

העסקנים ששהו במקום החליטו שלא להרים ידיים. הם איתרו פח תעשייתי גדול, ניקו אותו יסודית, ומילאו אותו ב-40 סאה של מים זכים כדת וכדין. לצדו הציבו סולם בטיחותי, וכך הפך הפח המאולתר למקווה פעיל, בו טבלו עשרות חסידים ואנשי מעשה במהלך ימי ההילולא ובפרט בצפרא דשבתא.

בין ההמונים שפקדו את הציון הקדוש והעתירו לישועת הכלל והפרט, נצפה גם המשפיע הגה"צ רבי שמעון גלאי, שהרעיף ברכות לכל דורש ונשא תפילה נרגשת ליד קבר החפץ חיים.

בניית המקווה בארדין
בניית המקווה בארדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
טובלים כלים בנהר לפני שבת (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת החפץ חיים בראדין (צילום: באדיבות המצלם)

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הרב שמעון גלאיבלארוסמקווה טהרהחפץ חייםראדיןיום ההילולא

1 תגובות

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שאובים, אינו מחובר לקרקע, כלי. בקיצור לא יותר ממקלחת.
ישראל

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