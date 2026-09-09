המונים נהרו במהלך השבוע האחרון לעיירה ראדין שבמחוז גרודנו בבלארוס, כדי לפקוד את קברו של רבן של כל בני הגולה, מרנא בעל ה'חפץ חיים' זיע"א, לרגל יומא דהילולא קדישא.

העולים לציון שהו במתחמי הכנסת האורחים המיוחדים שהוקמו במקום, וחלקם אף שבת במתחם הקדוש בשבת קודש הסמוכה להילולא, תוך שהם מרוממים את האווירה בעיירה ההיסטורית.

אולם לצד התנאים הגשמיים והסעודות, ניצבה בפני העולים החסידיים בעיה לא פשוטה: היעדר מקווה טהרה נגיש לטבילת שחרית של שבת קודש. כידוע, צדיקי החסידות הפליגו חשיבות עצומה בטבילה זו, כפי מאמרו הידוע של הרה"ק רבי אהרן מקארלין זי"ע שאמר כי על טבילת מקווה בשבת בבוקר מוטלת ממש חובת מסירות נפש.

העסקנים ששהו במקום החליטו שלא להרים ידיים. הם איתרו פח תעשייתי גדול, ניקו אותו יסודית, ומילאו אותו ב-40 סאה של מים זכים כדת וכדין. לצדו הציבו סולם בטיחותי, וכך הפך הפח המאולתר למקווה פעיל, בו טבלו עשרות חסידים ואנשי מעשה במהלך ימי ההילולא ובפרט בצפרא דשבתא.

בין ההמונים שפקדו את הציון הקדוש והעתירו לישועת הכלל והפרט, נצפה גם המשפיע הגה"צ רבי שמעון גלאי, שהרעיף ברכות לכל דורש ונשא תפילה נרגשת ליד קבר החפץ חיים.