דרמה בישיבת קול תורה לקראת הימים הנוראים: לאחר עשרות שנים שבהן שימש כחזן בתפילות מוסף של שני ימי ראש השנה, הגאון רבי ישעיהו רוטנברג לא ייגש השנה לעמוד בישיבה. השינוי מסמן את סיומו של עידן בתפילות הישיבה הרמה בשכונת בית וגן בירושלים.

הרב רוטנברג, מרבני בית הכנסת הגר"א בשכונת בית וגן, נחשב במשך שנים לחזן המזוהה עם תפילות הימים הנוראים בישיבת קול תורה, וזכה להערכה רבה בקרב בני ובוגרי הישיבה ותושבי השכונה. קולו היה חלק בלתי נפרד מתפילות מוסף של ראש השנה בישיבה.

על פי המידע שהגיע לידי 'כיכר השבת', בשנים האחרונות עלתה מצדו האפשרות לסיים את תפקידו כחזן, ובתקופה האחרונה אף מסר כי אין לו עוד את הכוחות לשמש כחזן בתפילות הימים הנוראים.

במקומו צפוי לשמש השנה כחזן בנו של הגאון רבי רפאל וולפין, ר"מ בישיבה ובוגר ישיבת חברון. החזן החדש צפוי לשלב בתפילתו קטעים מהנוסח המזוהה עם החזן הוותיק בקול תורה לצד קטעים בסגנון התפילה הידוע של ישיבת חברון.

בימים האחרונים נערכות הכנות לקראת התפילות, והחזן הנכנס ישב עם קבוצה נרחבת של בחורים דומיננטיים בישיבה, כדי ללמוד ולהתעמק בנוסח התפילה ולהיערך לקראת תפילות ראש השנה.

השינוי צפוי להיות מורגש במיוחד בקרב בני הישיבה, לאחר עשרות שנים שבהן קולו של רבי ישעיהו רוטנברג ליווה את תפילות הימים הנוראים בישיבה. עם זאת, הבחירה בבנו של הגר"ר וולפין, ר"מ בישיבה ובוגר ישיבת חברון, מעידה על רצון לשמר את רוח התפילה תוך שילוב מסורות נוספות.