בעוד כשבוע ימים יפשטו המוני בית ישראל על שווקי ארבעת המינים, בחיפוש אחר לולבים זכים, אתרוגים נקיים והדסים מהודרים לקראת חג הסוכות. אולם השנה, מאחורי הקלעים של אחד ממותגי ההדסים במגזר, התחוללה דרמה תורנית מרתקת.

בית הדין בהרכב בראשות הגאון רבי אריה דביר, הוציא פסק דין חדשה ומסקרנת במסגרת התביעה של מגדל ההדסים, הרב אקטא, כנגד בעלי קרקע במושב 'בית עוזיאל'. הסיפור המלא: מזה כ-30 שנה מגדל הרב אקטא הדסים מיוחדים הגדלים "תלתא טרפי בחד קינא" לפי שיטת רש"י וראשונים נוספים, הדסים שהפכו לשם דבר, הוכרו כסימן מסחרי רשום, וזוכים לביקוש רב בקרב גדולי ישראל.

הרב אקטא עם ההדסים ( צילום: באדיבות המצלם )

בעקבות הביקוש להדסים הנ"ל, שתל הרב אקטא לפני מספר שנים חלקה חדשה וגדולה במושב בית עוזיאל. אולם, בתום תקופת החוזה, החליט בעל הקרקע שלא לחדש את ההסכם מולו ולמכור את ההדסים בעצמו.

הדין ודברים הגיע לפתחו של בית הדין, אשר קבע בחודש סיון האחרון כי המותג "הדסי רש"י" שייכים בלעדית לרב אקטא. עם זאת, לגבי עצי ההדסים שבחלקה, נפסק אז כי הם שייכים לבעל הקרקע בשל סיום חוזה השכירות.

כעת נרשמה התפתחות משמעותית בתיק: הרב אקטא הציג בפני דייני בית הדין מסמך בחתימת ידו של בעל הקרקע, המאשר כי העצים בחלקה הגדולה שייכים למעשה לרב אקטא.

בעקבות הגשת המסמך, הוציא בית הדין הודעה המורה לבעלי הקרקע לתעד ולרשום באופן מדויק את כל ההוצאות וההכנסות ממכירת ההדסים בעונה זו. הרישום ישמש לצורך דיון מיוחד שייערך לאחר ימי החג, ובו יידונו זכויותיו של הרב אקטא בעצים.

למרות שדרישתו של הרב אקטא למכור את ההדסים בעצמו לקראת החג הקרוב לא התקבלה ככל הנראה בשל הסמיכות לחג והעובדה שהקטיף כבר בוצע בסביבתו מביעים סיפוק רב מהפסק של בית הדין.

לאחר פרסום ההודעה בירך הרב אקטא ברכת "הטוב והמטיב", ואמר: "לולי דמסתפינא, אפשר שהייתי מברך גם 'מציב גבול אלמנה'".