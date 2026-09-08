צפו בתיעוד - צילום: נועם אליהו ורומי הראל 10 10 0:00 / 1:22 צפו בתיעוד ( צילום: נועם אליהו ורומי הראל )

הזמרים יונתן קלימי ותמר יהלומי, שתרמו ספר תורה לבית כנסת, הגיעו השבוע למעונו של מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, לקבלת ברכה והתייעצות. במהלך הביקור, כתב הרב כהן אות בספר התורה והעניק להם ברכה מיוחדת על פעילותם למען הרבצת תורה וחיזוק היהדות.

כותב אות ( צילום: נועם אליהו ורומי הראל )

כותב אות ( צילום: נועם אליהו ורומי הראל )

"אתם עושים קידוש השם גדול מאוד", מסר הרב כהן לזמרים במהלך המפגש. הרב, הידוע כאחד ממזכי הרבים הבולטים בדור, הביע את הערכתו למעשה התרומה והזכות שזכו בה הזמרים להכניס ספר תורה.

יונתן קלימי ותמר יהלומי ידועים כמלחינים ויוצרים של שירים רבים בזרם המוזיקה היהודית. בין היתר, הם חיברו את הלחן לשיר "אתה כאן" שביצע הזמר שאול סולי, ואת השיר "בסוף תמיד חוזר" שזכה לביצועים מחודשים של זמרים שונים.