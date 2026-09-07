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סערה במפלגה

פיצוץ באגודת ישראל: גור הדיחה את נציג צאנז מהרשימה לכנסת

ישיבת מועצת אגודת ישראל התפוצצה במהלך ההצבעה על הרשימה • נציגי גור דרשו להדיח את משה שמעון רוט מהמקום החמישי | "ביזוי של חבר מועצת גדולי התורה" (חרדים)

5תגובות
הישיבה של אגודת ישראל (צילום: ללא קרדיט)

ישיבת מועצת אגודת ישראל בבני ברק התפוצצה הערב (שני) במהלך ההצבעה על רשימת המפלגה לכנסת ה-26, לאחר שנציגי חסידות גור דרשו להדיח את ח"כ לשעבר משה שמעון רוט, נציג חסידות צאנז, מהמקום החמישי ברשימה.

הישיבה התקיימה על רקע המתחים הפנימיים בסיעה וכחלק מהליך אישור ההסכם עם . מזכ"ל אגודת ישראל חנוך זייברט העלה את רשימת המפלגה לאישור, כאשר ההצבעה נעשתה על כל מועמד בנפרד.

בתחילה הוצגו מועמדיהם של יצחק גולדקנופף, מאיר פרוש, אליקים שטארק ויעקב טסלר, וארבעתם אושרו פה אחד. אלא שאז התברר כי נציגי חסידות גור בישיבה מבקשים להדיח את רוט מהמקום החמישי ברשימה.

בעקבות הדרישה התעוררה מהומה בישיבה והיא הופסקה ללא הצבעה על מקומו של רוט. גורמים באגודת ישראל מסרו ל'כיכר השבת' כי הרקע להדחה הוא סירובה של חסידות צאנז להתחייב כי רוט יצביע בכנסת בהתאם להוראות הסיעה המרכזית של גור בכל ההצבעות.

זאת לאחר שבמספר הצבעות בכנסת האחרונה פעל רוט בהתאם להנחיות האדמו"ר מצאנז. המהלך עורר זעם בקרב גורמים באגודת ישראל, בין היתר בשל האופן שבו נעשה. רוט עצמו השתתף בישיבה ונדהם לשמוע במהלכה על הדרישה להדיחו מהמקום החמישי ברשימה.

בכיר באגודת ישראל תקף בשיחה עם "כיכר" בעקבות ההתנהלות: "זה ביזוי של חבר מועצת גדולי התורה. לא נשתוק".

פרוש: "אנחנו לא מאוחדים וזה התוצאה"

במהלך הישיבה מתח ח"כ מאיר פרוש ביקורת חריפה על ההתנהלות בתוך אגודת ישראל ובמשא ומתן מול דגל התורה. פרוש אמר כי אגודת ישראל נפגעה במו"מ מול דגל התורה, לאחר שלדבריו במהלך הקדנציה היו גורמים שפגעו באנשים בתוך אגודת ישראל.

"אנחנו לא מאוחדים וזה התוצאה", אמר פרוש. פרוש אף הזהיר מפני מצב שבו נציגי אגודת ישראל יקבלו תפקידים בממשלה והחוק הנורבגי יופעל: "אם נגיע למצב שניקח תפקידים בממשלה ויופעל החוק הנורבגי, מצבה של אגודת ישראל כמעט ולא תיראה במליאת הכנסת".

במקביל לסערה, סיעת שלומי אמונים בראשות ח"כ מאיר פרוש מינתה 14 חברים חדשים למוסדות אגודת ישראל. המועצה הארצית של אגודת ישראל אישרה היום (שני) את המינויים בהתאם להצעת החלטה שהגיש יו"ר הסיעה.

הרשימה כוללת נציגי הסיעה ברשויות המקומיות ברחבי הארץ, המייצגים את מגוון קהילות אגודת ישראל. בין המונים נמנים בכירים מהערים החרדיות המרכזיות: ביתר עילית, בני ברק, בית שמש, מודיעין עילית, ירושלים, אלעד, טבריה וחיפה.

פרוש בירך על המהלך ואמר כי מינוי החברים החדשים יביא "נקודות מבט נוספות וחשובות לשולחן מקבלי ההחלטות".

הסערה סביב הדחת נציג צאנז, לצד המתיחות הפנימית והמאבק על הכוחות בתוך אגודת ישראל, מגיעה בעיצומו של הליך השלמת הרשימה לכנסת ה-26 ואישור ההסכם עם דגל התורה.
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5 תגובות

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4
לא מבין את פרוש ובלז. כמו שסדר המקומותשלהם הוא על פי הבחירות הפנימיות. המקום החמישי שייך לגור. מה הם מתערבים בכלל? ועוד פרוש טוען שאנו לא מאוחדים???
יענקל
‏אין שום סיבה תחת השמיים שהמקום יהיה שייך לגור
‏סושי
3
שס הרוויחו עוד אלפי קולות בנתניה 😉
ברוך
2
גור צודקים מאה אחוז , זה המקום שלהם על פי ההסכם וצאנז בגדו בהם והלכו עם שלומי אמונים בכל הארץ, בעצם יוצא שלפרוש יש 2 מקומות. שישבו בצד צאנז ויתנו גם לביאלה להנות ממנעמי השלטון.
מנחם

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