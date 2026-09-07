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הרחבת הייצוג

ב'שלומי אמונים' מינו 14 חברים חדשים למוסדות אגודת ישראל | זו הרשימה

המועצה הארצית אישרה את המינויים בהצעת ח"כ פרוש • הרשימה כוללת נציגים מכל רחבי הארץ | "מרחיבה את הייצוג לגווני הציבור" (חרדים)

2תגובות
מאיר פרוש | ארכיון (צילום: שלומי אמונים)

המועצה הארצית של אגודת ישראל אישרה היום (שני) מינוי של 14 חברים חדשים במוסדות המפלגה מטעם סיעת שלומי אמונים. המינויים נעשו בהתאם להצעת החלטה שהגיש יו"ר הסיעה, ח"כ מאיר פרוש.

הרשימה כוללת נציגי הסיעה ברשויות המקומיות ברחבי הארץ, המייצגים את מגוון קהילות אגודת ישראל. בין המונים נמנים בכירים מהערים החרדיות המרכזיות: ביתר עילית, בני ברק, בית שמש, מודיעין עילית, ירושלים, אלעד, טבריה וחיפה.

שמחת השבע ברכות לבכיר שלומי אמונים שמעון גולדברג (צילום: קובי הר-צבי)

בין החברים החדשים: גדליה אייזנשטיין, סגן ראש העיר ביתר עילית; יצחק מאיר ברים, סגן ראש העיר ירושלים; שמעון גולדברג, מ"מ ראש העיר בית שמש; פנחס גרוס, חבר מועצת העיר אלעד; ברוך דיק, חבר מועצת העיר טבריה; יוסף יצחק יעקובוביץ, המשנה לראש העיר בני ברק; אברהם לוין, נציג הקהילות בבני ברק; אליעזר לוצקין, חבר מועצת העיר ביתר עילית; נחמן ניימן, חבר מועצת העיר מודיעין עילית; שלמה פדר, חבר מועצת העיר בני ברק; אברהם נחמן פרנקל, חבר מועצת העיר בית שמש; אברהם שטרן, חבר מועצת העיר חיפה; עוזי שלום, חבר מועצת העיר ביתר עילית ונציג הצעירים; ודוד שפיצר, חבר מועצת העיר ביתר עילית.

ח"כ מאיר פרוש, יו"ר סיעת שלומי אמונים בתנועת אגודת ישראל, מסר: "רשימת המינויים החדשים משלימה ומשקפת בצורה רחבה יותר את מהותה של סיעת שלומי אמונים שכבעבר גם בהזדמנות זו מרחיבה את הייצוג לגווני הציבור הכלל-חסידי מכל רחבי הארץ, ואת הקשב לכל חלקי הציבור שאותו אנו מייצגים".

פרוש הוסיף: "מינוי החברים החדשים יביא נקודות מבט נוספות וחשובות לשולחן מקבלי ההחלטות".
אגודת ישראלמאיר פרוששלומי אמוניםשמעון גולדברג

2 תגובות

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2
מה עם חב"ד?
חב"ד?
1
חחחחח יקראו להם פעם ב 4 שנים לאשר את רשימת הזקנים לכנסת.
איציק

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