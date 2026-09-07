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דרמה בבעלזא: אליקים שטארק, יחליף את אייכלר כנציג החסידות בכנסת, שיישאר בתפקיד היו"ר

בברכת האדמו״ר מבעלזא, סגן השר ישראל אייכלר יכהן כיו״ר תנועת מחזיקי הדת וימשיך להוביל את דרכה, בעוד הרב אליקים שטארק יכהן כנציג התנועה בכנסת וישולב ברשימת יהדות התורה לכנסת ה־26 | "השניים ימשיכו לפעול בשיתוף פעולה מלא ומתואם" נמסר (חרדים)

15תגובות

הדרמה בבעלזא: כפי שנחשף אמש ב'כיכר השבת', חסידות בעלזא מודיעה כעת (שני) בהודעה הרשמית כי סגן שר התקשורת ישראל אייכלר יוחלף לאחר שנים רבות בכנסת. מי שיחליף את אייכלר שמכהן מאז שנת 2003 לסירוגין כחבר-כנסת וכנציג החסידות ברשימת 'אגודת ישראל', הוא אליקים שטארק.

על פי הודעת החסידות, אייכלר יכהן כיו״ר תנועת מחזיקי הדת, שטארק יהיה נציג התנועה בכנסת. ל'כיכר השבת' נודע כי את ההודעה לתקשורת על החילופים בבעלזא ניסחו יחד לפני זמן קצר אייכלר ושטארק בעצמם.

שטארק נחשב לאחד מבכירי החסידות הצעירים והנמרצים, וכוכבו דרך מאוד לאחרונה בחסידות ומחוצה לו. בנוסף, הוא נחשב כאהוד ביותר על בנו יחידו וחביבו של האדמו"ר, הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח.

כיום, שטארק מכהן כיו"ר ועד הפועל של החסידות ובבחירות המקומיות האחרונות, הוא למעשה ניהל את כל המערך הפוליטי וצבר ניסיון רב בתחום הפוליטי.

כפי שדיוחנו הבוקר, סגן השר אייכלר היה בהלם כאשר קיבל ביממה האחרונה את הבשורה, אך הבהיר כי כל מה שהאדמו"ר יחליט - הוא מקבל. גורמים בחסידות בעלזא אומרים ל'כיכר השבת' כי "אפשר לומר שאייכלר ממש נפגע מהמהלך, הוא לא ציפה לזה - אבל כחסיד נאמן, הוא מקבל את ההחלטה".

לדבריהם, "זה כבר היה נראה סגור שאייכלר ימשיך, ועכשיו הכל השתנה. ייתכן שבגלל ההחלטה ב'דגל' להדיח את הח"כים הוותיקים והטובים, אז גם פה הוחלט לבצע רענון".
יהדות התורהאגודת ישראלישראל אייכלרחסידות בעלזאאליקים שטארקבחירות 2026

15 תגובות

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13
אייכלר עתיר זכויות חבל שהולך
אהרון
12
כל הכבוד! ככה עושים את זה, בתיאום בין כלל הגורמים. ולא בשקרים ומצגי שווא והדחה בצורה חד צדדית.
רוני
חכמה גדולה, למדו מדגל! (גם מדוגמה שלילית לומדים...).
רק לא ג ושס
11
טסלר וגולקנוף כשלו חייבים להחליף אותם
עכשיו התור של טסלר וגולקנוף
גולקוף כשל המון פעמים ובנוסף לא פעל כלוווום
שיע

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