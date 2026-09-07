בחור ישיבה נעצר ביום חמישי בצהריים על ידי שוטרי משטרת ניו יורק, בעקבות עימות שהסתבך עם עובדת חברת המשלוחים UPS ברחוב קינגסטון בשכונת קראון הייטס בברוקלין.

האירוע התרחש סמוך לשעה 1:30 בצהריים. לפי עדויות של עוברי אורח, שדווחו בערוץ ״חדשות שכונה״, משאית של חברת המשלוחים חנתה במרכז רחוב קינגסטון, הרחוב המרכזי בשכונה החרדית, סמוך לרחוב קרול, וחסמה את תנועת כלי הרכב במקום במשך כעשר דקות.

במהלך דין ודברים שהתפתח במקום, חבטה עובדת UPS במכשיר הטלפון הנייד של הבחור והפילה אותו מידו – אירוע שתועד בסרטון וידאו מהזירה ואף גגם נזק למכשיר.

בהמשך הזמינה העובדת את כוחות המשטרה וטענה כי הבחור הציק לה. לדברי הבחור, השוטרים הראשונים שהגיעו למקום לא מצאו עילה למעצר והתכונו לשחררו. אולם, עם הגעתו של סמל משטרתי לזירה, שינתה העובדת את גרסתה וטענה כי הבחור שלף לעברה סכין. על אף שלא הוצגו ראיות או הוכחות לטענה זו, החליט הסמל לעצור את הבחור ולשחרו לתחנה.

לאחר כשש שעות בתחנת המשטרה, ובזכות מאמצים נמרצים של עסקנים מקומיים, הורה מפקד בתחנה 71 לשחרר את הבחור בטרם הועבר למעצר מרכזי.

תושבים בשכונה צוטטו בדיווח טוענים כי אין זו הפעם הראשונה שבה הם נתקלים בהתנהגות תוקפנית מצד אותה עובדת. כעת מתכוון הבחור לדרוש את מעצרה בגין תקיפה, גרימת נזק לרכוש והתנהגות פסולה.