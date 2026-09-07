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יממה דרמטית

שעות יגידו: האם הכוכב העולם בימין יקבל שיריון במפלגת הליכוד?

לקראת סגירת הרשימות: נתניהו צפוי לשריין את עו״ד דוד פטר שייצג את הממשלה בבג״ץ | בשנים האחרונות הפך פטר לאחד מכוכבי הימין לאחר שייצג את הממשלה והשרים בבג״ץ, במקרים שבהם עמדתם לא יוצגה בידי היועצת המשפטית לממשלה (פוליטי)

עו"ד דוד פטר בבית המשפט (צילום: מסך)

לקראת כניסה לפוליטיקה? בשעות האחרונות מתקיימים מגעים מתקדמים לשריונו של עו״ד דוד פטר ברשימת הליכוד לכנסת. שמו של פטר עלה כבר לפני כחודשיים כמועמד לשריון מטעם , וכעת האפשרות מתחזקת אך טרם התקבלה החלטה סופית.

פטר, מהקולות המשפטיים הבולטים המזוהים עם הימין, ייצג בשנים האחרונות את הממשלה, את ראש הממשלה ושרים בשורת הליכים בבג״ץ שבהם ניתן ייצוג נפרד מעמדת היועמ״שית.

על פי דיווח של מוטי קסטל נתניהו מקיים בשעה זו סדרת פגישות על שמות המשוריינים ברשימתו. בנוסף, נתניהו דחה את ישיבת מזכירות הליכוד כדי לאפשר לעצמו גמישות עד הרגע האחרון ממש, אך למרות זאת חלק מהסרטונים עם המועמדים כבר צולמו.

על פי הדיווח, בין השמות שעלו, עו"ד דוד פטר, ד"ר קרן אסייג שעמה צילם כבר נתניהו סרטון, אך שוקל לתת לה תפקיד אחר במפלגה, יפעת בן חי שגב ונוספים.

בנימין נתניהוהליכודעו"ד דוד פטר

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