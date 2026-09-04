השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר וחברת הכנסת טלי גוטליב ערכו היום (שישי) הצהרה משותפת, בה חשף בן גביר כי גוטליב תשובץ במקום השני ברשימת עוצמה יהודית לכנסת הקרובה. זאת, לאחר שהשר יצחק וסרלאוף הציע מיוזמתו לוותר על המקום השלישי שהיה מיועד לגוטליב, ולאפשר לה לעלות למקום השני במקומו.

"ברוכה הבאה למשפחת עוצמה יהודית", פתח בן גביר את דבריו בהצהרה. "אני גאה לעמוד כאן ואין ספק לאף אחד שאת מהאידיאולוגיות החרוצות ביותר". בן גביר סיפר על הפרסומים שהופיעו במהלך השבוע, לפיהם גוטליב תקבל את המקום הרביעי ברשימה. "האמת, שהמקום המיועד היה המקום השלישי", הבהיר. "אבל פנה אליי יצחק וסרלאוף והציע שהיא תהיה במקום השני ברשימה במקומו". גוטליב, מצידה, הודתה לשר בן גביר והביעה את הערכתה לעוצמה יהודית. "אני רוצה את טובת העם והארץ", אמרה. "עוצמה יהודית הצליחה לעשות את הבלתי אפשרי. העברת חוקים מורכבים, והם שינו דרך וסדר יום". מגיש ערוץ 14 במתקפה חריפה נגד נתניהו: "מבזה את השבת" יאיר טוקר | 09:47 טלי גוטליב עוברת לעוצמה יהודית: זו הודעת הליכוד על המהלך הפוליטי כיכר השבת | 03.09.26 גוטליב התייחסה למאבקה במערכת המשפטית ובשלטון הפקידים. "אני יודעת להיאבק בשלטון הפקידים", ציינה. "המאבק בשלטון הפקידים היה בלתי מתפשר. הצלחתי להכניע את בהרב-מיארה וחבר מרעיה על הרדיפה הזדונית שלהם". היא הוסיפה: "יצאתי נגד האפרטהייד המשפטי. ראש הממשלה שאני מעריכה אותו מאוד, הוא זקוק לנו. ראש הממשלה זקוק לעוצמה יהודית שתשמר אותו חזק וימני, במחנה הימין". בהמשך דבריה, גוטליב טענה כי "ראינו את עוצמה יהודית בכנסת הם שיאני חקיקה, אמרתי לא פעם שצריך ללמוד מהשר בן גביר שלא חושש להוביל משילות ימנית. בן גביר הוא שר ללא חת, והיה סנגור ללא חת". היא הדגישה כי ראש הממשלה בנימין נתניהו "שאני מעריכה מאוד, מנהיג מצוין, זקוק לנו - לעוצמה יהודית. שתשמר אותו חזק".

בן גביר וגוטליב ( צילום: צפריר אבייב \ פלאש 90, חיים גולדברג פלאש 90 )

גוטליב התייחסה גם לכתב האישום שהוגש נגדה. "הכנעתי את מיארה ואת חבר מרעיה. על הברכיים", אמרה. "כתב האישום נגדי הוא רדיפה איומה מתוך רצון להשתיק דעה לגיטימית".

בתגובה לשאלה על אפשרות צירופה של השרה מאי גולן לרשימה, השיב בן גביר: "היא חברה טובה שלי, היא שרה מצויינת. אנחנו בהמשך נפרסם את הרשימה, זה לא מספיק להיות חברים. אבל אתם תראו ברשימה שנפרסם מה עוצמה יהודית תביא". השר אף הצהיר כי במפלגתו מכוונים ל-15 מנדטים.

כזכור, המהלך להעברת גוטליב לעוצמה יהודית התבשל בימים האחרונים לאחר מגעים אינטנסיביים בין ראש הממשלה נתניהו לבין בן גביר. הליכוד הודיע אמש כי גוטליב תוכל להתמודד בבחירות לכנסת ה-26 בסיעת עוצמה יהודית ולא תוכרז כפורשת, אך תהיה מחויבת למשמעת הסיעתית של הליכוד עד לכנסת הבאה.

בן גביר העביר אולטימטום לליכוד מוקדם יותר השבוע, בו דרש לבצע את ההליכים הטכניים והמשפטיים הנדרשים להעברת גוטליב, אחרת חלון ההזדמנות ייסגר. פרשנים מגדירים את המהלך כ"רווח נקי לשתי המפלגות".