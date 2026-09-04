מגיש ערוץ 14 במתקפה חריפה נגד נתניהו: "מבזה את השבת"

איש התקשורת בועז גולן, מגיש בערוץ 14, מותח ביקורת חריפה על ראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות ריאיון שצפוי להיות משודר בליל שבת. גולן, המוכר בעמדותיו הימניות ובתמיכתו בראש הממשלה, בחר הפעם להתייצב מול נתניהו בסוגיה הרגישה של חילול שבת.

"מחיפוש מהיר שעשיתי, מאז קום המדינה, אף ראש ממשלה מכהן לא התראיין לתכנית שמשודרת בליל שבת", ציין גולן בפרסום שעורר סערה. לדבריו, הדבר נכון גם לגבי ראיון שצולם מראש, וגם לתכנית שמציגה קטעים מהראיון ומשדרת את היתר לאחר שבת.

גולן הפנה את האצבע המאשימה לעבר נתניהו עצמו, תוך שהוא מזכיר תקדים מהעבר. "היחיד שעשה זאת ב-2010 היה בנימין נתניהו ולאחר מכן התנצל והבטיח להקפיד על כך להבא", הבהיר. "השבוע הוא עושה זאת שוב".

המגיש הוסיף וסיכם את דבריו במילים קשות במיוחד, תוך שהוא מצביע על הפער בין דברי ראש הממשלה למעשיו. "מי שמדבר בתקשורת על 'סיעתא דשמיא' במלחמה קיומית - לא יכול לבזות את השבת - מקור הברכה של עם ישראל. בושה!", כתב גולן.

הביקורת מגיעה על רקע רגישות מיוחדת בציבור החרדי והדתי לסוגיית שמירת השבת, במיוחד כאשר מדובר בדמויות ציבוריות בכירות. נתניהו, שבעבר התמודד עם ביקורת דומה והתנצל, נמצא כעת שוב במרכז הסערה.