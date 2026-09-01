במרחק נגיעה מכלים ישראליים: שוב קרבות קשים עם הדרוזים

סווידא על סף פיצוץ: הדרוזים בסוריה ספגו מטחי אש כבדים ( צילום: רשתות חברתיות )

הפסקת האש בדרום סוריה שוב מתערערת: אמש (שני) פרצו עימותים בין כוחות הביטחון של הממשלה הסורית לבין אנשי המשמר הלאומי באזור סווידא, המרכז הדרוזי בדרום המדינה.

הקרבות התנהלו בכמה מוקדים ממערב ומצפון־מערב לעיר, בהם ולגה, אל־מנסורה ותל חדיד, ובמהלכם נשמע ירי כבד של מקלעים ופצצות מרגמה. לפי המשמר הלאומי, בשעות הערב נורו מרגמות ומקלעי 23 מ"מ לעבר השוליים המערביים של העיר, כאשר אחד הפגזים גרם לפציעתו של ילד מרסיסים. המשמר הלאומי טען כי הירי פגע בשכונות מגורים והזהיר כי לא יעבור ללא תגובה. לווייתן עם כנפיים: המטוס שבולע את טילי הירח של נאס"א דני שפיץ | 12:01 מנגד, הממשלה הסורית הציגה תמונה שונה וטענה כי חמושים תקפו עמדות של כוחות הביטחון באזורים הכפריים, בין היתר באמצעות מרגמות וכלי נשק כבדים. לפי דיווח של North Press, מספר אנשי כוחות הביטחון שנפצעו בעימותים עלה לעשרה. ההסלמה הנוכחית מגיעה ימים בלבד לאחר שב־29 באוגוסט פרץ בתוך סווידא עימות בין פלגים מקומיים, שכלל ירי, רימונים ואף פגזי RPG, ובמהלכו נפצעו מפקדים מקומיים ונגרם נזק לבתים.

סווידא על סף פיצוץ: הדרוזים בסוריה ספגו מטחי אש כבדים - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:47 סווידא על סף פיצוץ: הדרוזים בסוריה ספגו מטחי אש כבדים ( צילום: רשתות חברתיות )

סווידא נותרה אחד האזורים המרכזיים בסוריה שבהם שליטת הממשלה מוגבלת. העיר וחלקים מהמחוז מוחזקים בידי כוחות דרוזיים המזוהים עם המשמר הלאומי ועם המנהיג הרוחני הדרוזי חכמת אל־הג'רי.

הפסקת האש שהושגה לאחר גל האלימות הקשה של 2025 לא הצליחה להביא שקט מלא, ובחודשים האחרונים נרשמו שוב ושוב חילופי אש באזור.

סווידא על סף פיצוץ: הדרוזים בסוריה ספגו מטחי אש כבדים - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:31 סווידא על סף פיצוץ: הדרוזים בסוריה ספגו מטחי אש כבדים ( צילום: רשתות חברתיות )

כעת, ההתפתחויות האחרונות מעוררות חשש שהמתיחות המקומית תהפוך שוב לעימות רחב יותר. העובדה שהירי הגיע עד לאזורי מגורים, לצד השימוש בנשק כבד והעימותים במספר צירים במקביל, ממחישה עד כמה הפסקת האש באזור שברירית.

בשלב זה שני הצדדים מאשימים זה את זה בפתיחת האש, אך דבר אחד ברור: השקט בסווידא שוב מתפורר, והלחימה חוזרת אל העיר הדרוזית.