 דלג לתוכן הראשי
השקט מתפורר

במרחק נגיעה מכלים ישראליים: שוב קרבות קשים עם הדרוזים

העימותים בדרום סוריה מתחדשים בעוצמה: כוחות הממשלה והמשמר הלאומי הדרוזי החליפו אש בכמה מוקדים, כאשר דיווחים מצביעים על ירי מרגמות ומקלעים לעבר אזורים מיושבים (חדשות בעולם)

סווידא על סף פיצוץ: הדרוזים בסוריה ספגו מטחי אש כבדים (צילום: רשתות חברתיות)

הפסקת האש בדרום שוב מתערערת: אמש (שני) פרצו עימותים בין כוחות הביטחון של הממשלה הסורית לבין אנשי המשמר הלאומי באזור סווידא, המרכז הדרוזי בדרום המדינה.

הקרבות התנהלו בכמה מוקדים ממערב ומצפון־מערב לעיר, בהם ולגה, אל־מנסורה ותל חדיד, ובמהלכם נשמע ירי כבד של מקלעים ופצצות מרגמה.

לפי המשמר הלאומי, בשעות הערב נורו מרגמות ומקלעי 23 מ"מ לעבר השוליים המערביים של העיר, כאשר אחד הפגזים גרם לפציעתו של ילד מרסיסים.

המשמר הלאומי טען כי הירי פגע בשכונות מגורים והזהיר כי לא יעבור ללא תגובה.

מנגד, הממשלה הסורית הציגה תמונה שונה וטענה כי חמושים תקפו עמדות של כוחות הביטחון באזורים הכפריים, בין היתר באמצעות מרגמות וכלי נשק כבדים.

לפי דיווח של North Press, מספר אנשי כוחות הביטחון שנפצעו בעימותים עלה לעשרה. ההסלמה הנוכחית מגיעה ימים בלבד לאחר שב־29 באוגוסט פרץ בתוך סווידא עימות בין פלגים מקומיים, שכלל ירי, רימונים ואף פגזי RPG, ובמהלכו נפצעו מפקדים מקומיים ונגרם נזק לבתים.

סווידא על סף פיצוץ: הדרוזים בסוריה ספגו מטחי אש כבדים
סווידא על סף פיצוץ: הדרוזים בסוריה ספגו מטחי אש כבדים (צילום: רשתות חברתיות)

סווידא נותרה אחד האזורים המרכזיים בסוריה שבהם שליטת הממשלה מוגבלת. העיר וחלקים מהמחוז מוחזקים בידי כוחות דרוזיים המזוהים עם המשמר הלאומי ועם המנהיג הרוחני הדרוזי חכמת אל־הג'רי.

הפסקת האש שהושגה לאחר גל האלימות הקשה של 2025 לא הצליחה להביא שקט מלא, ובחודשים האחרונים נרשמו שוב ושוב חילופי אש באזור.

סווידא על סף פיצוץ: הדרוזים בסוריה ספגו מטחי אש כבדים
סווידא על סף פיצוץ: הדרוזים בסוריה ספגו מטחי אש כבדים (צילום: רשתות חברתיות)

כעת, ההתפתחויות האחרונות מעוררות חשש שהמתיחות המקומית תהפוך שוב לעימות רחב יותר. העובדה שהירי הגיע עד לאזורי מגורים, לצד השימוש בנשק כבד והעימותים במספר צירים במקביל, ממחישה עד כמה הפסקת האש באזור שברירית.

בשלב זה שני הצדדים מאשימים זה את זה בפתיחת האש, אך דבר אחד ברור: השקט בסווידא שוב מתפורר, והלחימה חוזרת אל העיר הדרוזית.
בנימין נתניהוסוריהדרוזיםמלחמת האזרחים בסוריהמרגמות
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר