תא"ל במיל' עופר וינטר, יו"ר תנועת "עמך ישראל", הגיב היום (ראשון) לדיווח, שפורסם בחדשות 12, ולפיו הזהיר את ראש הממשלה בנימין נתניהו מפני מחיר דמים כבד של כ-15,000 חיילים הרוגים במקרה של תמרון קרקעי ברצועת עזה. הפרסום, שעורר תהודה רבה, זכה לתגובה חריפה ומפורטת מצדו של וינטר, המכחיש מכול וכול את מיוחס לו ומגדיר את הדברים כספין פוליטי שקרי.

בתגובה נחרצת שהוציא הבהיר וינטר את עמדתו והתייחס ישירות לנתונים שהופצו. "15,000 הרוגים? שקר מוחלט. במקום להתעסק בספינים – כדאי מעת לעת לעסוק באמת. גם האמת היא לפעמים אופציה. מעולם לא אמרתי או חשבתי שיהיו 15,000 חיילים הרוגים", הבהיר וינטר. כך דווח היום בסרוגים.

בהמשך דבריו פירט את הביקורת שהייתה לו על תפיסת הלחימה של צה"ל בפתחה של המערכה, והסביר מה היו עמדותיו המקוריות. "מה כן אמרתי? שתכניות צה״ל ערב ה-7.10 פשוט לא מספיק טובות. שאנחנו במלחמה ולא במבצע. שיטת הפשיטות לא תביא להכרעה ובטוח לא תסיים את המערכה מהר. שכניסה באופן שצה״ל דוחף אליו בתחילת המלחמה היא בדיוק, אבל בדיוק מה שחמאס מצפה לו. לכן צריך לפעול בתחבולה. ושאם נפעל חכם יותר אפשר יהיה להכריע מהר ובמחיר נמוך. שלמדינת ישראל יש הזדמנות לעבור ממשבר קשה להזדמנות אמיתית. כמו ב-48 ו-67 אם רק נפעל בתבונה".

וינטר חשף גם את קווי המתווה המבצעי החלופי שהציע כבר ביומיה הראשונים של המלחמה, מתווה שנועד להשיג הכרעה תוך צמצום הסיכון ללוחמים. "שמה שבאמת צריך לעשות הוא לדחוק את כל האוכלוסיה דרומה, שם יהיה סיוע הומניטרי מלא. זה יאפשר לבצע הפרדה מוחלטת בין חמאס לאוכלוסיה ואז לבצע מצור מוחלט על כל השטח שבו נשאר חמאס. ברגע שתהיה הפרדה נכונה – כל עוצמתו של צה״ל תבוא לידי ביטוי, הרבה לפני ששולחים חיילים להתנפץ על הבתים בעזה. את כל זה כתבתי כבר ב9.10 ושיתפתי בזמן אמת, אך לצערי הרב, ההצעה שלי – אותה הצגתי בפני כל מי שיכולתי, כדי להכריע ולהציל חיי חיילינו לא התקבלה. תכניתו של הרמטכ״ל הרצי הלוי כן התקבלה".

בדבריו הביע תחושת החמצה קשה על כך שהצעתו לא אומצה על ידי הפיקוד הבכיר, והביע אמונה כי דרכו הייתה מביאה לתוצאה שונה בשטח. "לתחושתי, ובכנות זאת תחושה קשה, כי באמת ניסיתי לשנות, ההמלצה הזאת יכולה הייתה לחסוך בחיים של חיילים גיבורים רבים ויכולה הייתה להביא הכרעה בזמן קצר יותר, במקום מלחמה של 3 שנים".

לצד הביקורת על קבלת ההחלטות בדרג הצבאי, ביקש וינטר לחזק את הלוחמים בשטח ולהביע הערכה להישגים שהושגו עד כה. "כל זאת לא יגרע במאומה מההישגים האדירים שכן השגנו, בזכות החלטות נכונות ובזכות הלוחמים הגיבורים שלנו והמפקדים בשטח, דור הניצחון. אני מצדיע להם".

את דבריו חתם במתקפה חריפה על תרבות ההדלפות ובקישור ישיר למסע הפוליטי אותו הוא מוביל כעת לקראת הבחירות לכנסת. "לדאבון הלב ההדלפה השקרית (לא המגמתית, השקרית) הזאת היא עוד מאותה פוליטיקה ישנה. באמת ובתמים שלשם כך התכנסנו – לשנות את זה. לשם זה כל חברי הרשימה הנהדרים שלנו בעמך ישראל הצטרפו למסע. בשביל זה אנחנו הולכים לכנסת. כדי לוודא שמה שהיה לא יהיה".