תושבים בשכונת ויליאמסבורג שבברוקלין שרויים בדריכות גבוהה בעקבות סדרת אירועי פריצה חמורים המתרחשים בתקופה האחרונה בלב השכונה החרדית. האירוע האחרון והמטריד ביותר התרחש בשבת האחרונה, בסביבות השעה חמש לפנות בוקר, כאשר אלמוני הצליח לחדור לתוך בית מגורים מאוכלס.

לפי הדיווח באתר ויליאמסבורג 365׳, החשוד נכנס אל תוך הבית בעת שכל בני המשפחה נמו את שנתם, אירוע שהסתיים בנס ללא נפגעים בנפש אך עורר סערה רבתי ודאגה עמוקה בקרב תושבי האזור.

בעקבות החדירה לבית המגורים, פתחו מתנדבי ארגון 'שומרים' בוויליאמסבורג בשיתוף פעולה הדוק עם חוקרי תחנה 90 של משטרת ניו יורק בחקירה נמרצת ומקיפה כדי להביא ללכידתו של החשוד. מן המידע והממצאים שנאספו עד כה עולה כי מדובר בדפוס פעולה חוזר של חשוד המוכר היטב לאנשי ארגון 'שומרים' מאירועים קודמים בשכונה. על פי החשד, אותו אדם חדר רק לפני כחודש ימים לשני בתי מגורים נוספים ברחוב הופר בשכונה, וגנב מהם חפצי ערך בשווי כולל של למעלה מעשרות אלפי דולרים.

עוד דווח כי מממצאי החקירה של ארגון 'שומרים' עולה תמונה מדאיגה של חשוד המסתובב באופן סדרתי בין רחובות השכונה ומחפש שיטות שונות לחדירה לבתים. החשוד נצפה כשהוא עובר מבית לבית, בודק דלתות וחלונות ומנסה למצוא פרצה דרכה יוכל להיכנס, בין אם מדובר בדלתות קדמיות, כניסות אחוריות, חלונות נמוכים או דרך מרפסות הבתים. במסגרת המאמצים המודיעיניים והחקירתיים הממושכים, הצליחו חוקרי הארגון להשיג תמונה ברורה של החשוד ואף למפות את האזורים המרכזיים בשכונה שבהם הוא נוהג להסתובב ולשוטט תדיר.

על אף המאמצים הכבירים והחקירה המאומצת, החשוד טרם נעצר ונכון לשעה זו הוא מסתובב חופשי. בארגון 'שומרים' פונים בבקשה דחופה לציבור התושבים בכל תופעה חשודה או מידע שיוכל להוביל ללכידתו, להתקשר מיידית למוקד הארגון. רכז ארגון 'שומרים' בוויליאמסבורג, יענקי איצקוביץ', שיגר מסר מיוחד ונוקב לתושבי השכונה שבו הדגיש את החשיבות הקריטית של דיווח מיידי על כל חשד לחדירה, ובפרט במהלך יום השבת.

איצקוביץ' הבהיר בשיחה עם ׳ויליאמסבורג 365׳ כי במידה שאדם שומע או חושד שפורץ מנסה לחדור לביתו, עליו להתקשר ללא כל היסוס למוקדי החירום ול'שומרים' באופן מיידי, ולא לעכב את הדיווח בשל חששות מהלכות שבת. הנהלת הארגון ציינה כי הנושא הובא לפתחם של רבנים ודיינים מופלגים בשכונה, אשר פסקו באופן ברור וחד-משמעי כי מדובר במצב של פיקוח נפש ממש. הפסיקה נשענת על ההבנה כי לדיירי הבית אין כל דרך לדעת האם הפורץ שחודר לביתם חמוש או בעל פוטנציאל לאלימות מסוכנת.

לצד המאמצים ללכידת החשוד, יוצאים בארגון 'שומרים' בקריאה נחרצת לכלל התושבים לנקוט באמצעי זהירות מרביים ולהקפיד על נעילת כל כניסות הבתים באופן הרמטי. התושבים נקראים לוודא כי הדלתות הקדמיות והאחוריות, כמו גם החלונות והמרפסות, נעולים כראוי בכל עת ובפרט בשעות הלילה. בארגון מסבירים כי עבריינים המחפשים לחדור לבתים מנצלים פרצות קלות וינסו נקודות גישה שונות עד שימצאו פתח שאינו נעול, ולכן ערנות התושבים ונעילה קפדנית מהוות קו הגנה ראשון ומכריע.