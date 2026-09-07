בן גביר הציע למקורבו החרדי מקום ברשימה - והוא סירב; זו הסיבה

השר לביטחון לאומי ויו"ר עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, הציע ליועצו הבכיר אריאל אלחרר מקום ריאלי ברשימת המפלגה לכנסת הקרובה. אלחרר, שמשמש כיועץ התקשורת של השר ומוביל את מערך הדוברות וההסברה של המפלגה, הודה לשר על האמון - אך השיב בסירוב.

"מערכת הבחירות הקרובה קריטית לעוצמה יהודית ולגוש הימין", מסר אלחרר. "דווקא בתקופה הזו, מול תקשורת שמנסה פעם אחר פעם להקטין ולטשטש את הישגי השר והמפלגה, מערך דוברות והסברה חזק - הוא חיוני במיוחד. לכן ביקשתי להמשיך במשימה ולהתמקד בהצלחת עוצמה יהודית בבחירות הקרובות".

אלחרר, שכיהן בשנים האחרונות כיועץ תקשורת בכיר של השר בן גביר, זכה לאמון רב בקרב הנהגת המפלגה. הוא הוביל את מערך התקשורת וההסברה של עוצמה יהודית בתקופה סוערת, כשהמפלגה והשר מצויים במרכז הזירה הציבורית.

ההצעה של בן גביר לאלחרר הגיעה על רקע הערכתו הרבה ליועצו ורצונו לחזק את הרשימה בדמויות מוכרות ובעלות ניסיון. עם זאת, אלחרר בחר להישאר בתפקידו הנוכחי ולהמשיך להוביל את מערך התקשורת של המפלגה לקראת מערכת הבחירות.

כזכור, בימים האחרונים השלימה עוצמה יהודית את הרכב רשימתה לכנסת. השר בן גביר הודיע על צירופה של חברת הכנסת טלי גוטליב למקום השני ברשימה, לאחר שהשר יצחק וסרלאוף הציע מיוזמתו לוותר על מקומו למענה. בנוסף, שובץ לראשונה נציג חרדי ברשימת המפלגה - העסקן יוסי גולדברגר במקום התשיעי.

אלחרר, נשוי ואב לארבעה ילדים, ידוע כאיש תקשורת ותיק בעולם החרדי. הוא פרסם בעבר טורי דעה ב'כיכר השבת' בנושאים שונים, ביניהם קריאה לחרדים לשאת נשק ולהתמודד עם איומי הטרור, וכן עמדות חדות בנושאים ביטחוניים ופוליטיים.

סירובו של אלחרר להצעת בן גביר מעיד על מחויבותו לתפקידו הנוכחי ועל הבנתו את החשיבות של מערך תקשורת חזק לקראת מערכת הבחירות.