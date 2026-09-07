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בצל הדאגה לשלום האדמו"ר

אחרי שעות של המתנה; הרה"צ מבעלזא ירד לפני התיבה לאמירת הסליחות | תיעוד ענק

רבבות חסידי בעלזא שהמתינו אתמול (ראשון) באשמורת הבוקר, לשמוע את הסליחות הראשונות מפי האדמו"ר, נחרדו עם הגעת הבשורה כי האדמו"ר לא יופיע למעמד עקב חולשתו | בנו יחידו הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח ירד אל העמוד בנוסח המלבב ובקול בוכים | אנשיל בעק מגיש תיעוד ענק (חסידים)

הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח באמירת הסליחות
הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח באמירת הסליחות (צילום: אנשיל בעק)

רבבות חסידי בעלזא נהרו אתמול (ראשון) באשמורת הבוקר, אל היכל בית המדרש הגדול בעיה"ק ירושלים, לשמוע אל הרינה ואל התפילה, בסליחות הראשונות ע"י האדמו"ר מבעלזא.

אולם לאחר המתנה של מספר שעות, בשל העיכוב ביציאת האדמו"ר, יצאה ההודעה מבית האדמו"ר, כי האדמו"ר סובל מחולשה עזה ולא יוכל להופיע לאמירת הסליחות כרגיל. בהמשך הוחלט על פי הוראת הרופאים להעבירו לאשפז בבית החולים לצורך בדיקות וטיפול רפואי.

עם הגעת הבשורה המדאיגה על אי יציאתו של האדמו"ר, נרשמה אווירה מחשמלת בהיכל. אל ההיכל נכנס בנו יחידו, הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, אשר ירד לפני התיבה באמירת הסליחות בנוסח המלבב, כאשר החסידים מצטרפים בהתעוררות עצומה.

בכל ריכוזי החסידות בארץ ובעולם נקראו החסידים וכלל בית ישראל להרבות בתפילה ובתחנונים, לרפואתו השלימה והמהירה של האדמו"ר רבי ישכר דב בן מרים, בתוך שאר חולי ישראל.

הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח באמירת הסליחות (צילום: אנשיל בעק)
הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח באמירת הסליחות (צילום: אנשיל בעק)
הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח באמירת הסליחות (צילום: אנשיל בעק)
הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח באמירת הסליחות (צילום: אנשיל בעק)
הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח באמירת הסליחות (צילום: אנשיל בעק)
הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח באמירת הסליחות (צילום: אנשיל בעק)
הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח באמירת הסליחות (צילום: אנשיל בעק)
הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח באמירת הסליחות (צילום: אנשיל בעק)
הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח באמירת הסליחות (צילום: אנשיל בעק)
הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח באמירת הסליחות (צילום: אנשיל בעק)
הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח באמירת הסליחות (צילום: אנשיל בעק)
הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח באמירת הסליחות (צילום: אנשיל בעק)
הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח באמירת הסליחות (צילום: אנשיל בעק)
הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח באמירת הסליחות (צילום: אנשיל בעק)
הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח באמירת הסליחות (צילום: אנשיל בעק)

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האדמו"ר מבעלזאסליחות ראשונותהרב אהרן מרדכי רוקח

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