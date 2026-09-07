בימים האחרונים נערך בשכונת 'רמת אלחנן' בבני ברק כינוס חיזוק למאות נשות אברכי השכונה, שזכו לשמוע שיחות ודברי חיזוק מרוממים לקראת הימים הנוראים הבעל"ט.

במרכז המעמד הוקרן שו"ת מיוחד עם המרא דאתרא, עמוד ההוראה הגאון רבי יצחק זילברשטיין , כאשר את השאלות מציג נכדו חביבו הרב חיים מלין

השו"ת המלא

שאלה. הגבאים של רמת אלחנן ביקשו ממני בקשה כזאת, הם אמרו שבכל שנה לפני ימים נוראים, נשות האברכים מתכנסות להתחזק, ובשנים עברו סבא הרב היה מגיע ודורש דרשות של חיזוק, אז עכשיו הם אמרו אם אפשר שאני אשאל שלוש שאלות קצרות וסבא יענה ונעביר להם את הדברים. מדובר פה על עשרות נשות אברכים מרמת אלחנן שעכשיו יש להם קצת זמן שהם מתכנסות באיזה אולם, הביאו להם רבנים, והם רוצים גם לשמוע מסבא דברי חיזוק.

בהלה בבית החרדי: הפורץ נכנס לתוך החדרים בזמן שכולם בפנים ישנו דניאל הרץ | 10:42

איזה קבלה לקבל לקראת ראש השנה?

השאלה הראשונה שהם שואלים איזה קבלה לקבל על עצמם? יש המון תחומים, שבת, צניעות, לשון הרע, לימוד תורה לעזור לבעל, מה הדבר שהכי, אי אפשר הכל ביחד בבת אחת, משהו אחד שהם יכולים לתפוס, ושזה יעמוד להם לזכות ליום הדין.

הרב זילברשטיין החל לנגן: "'כי אשמרה שבת קל ישמרני, אות היא לעולם בינו וביני'. מי חיבר את השיר? האבן עזרא. ומה כותב עליו הרמב"ם באגרות שלו? 'החכם רבי אברהם אבן עזרא זצ"ל גילה סודות עמוקות ועצומות, לא יבינם אלא מי שהוא במדרגתו כו', כי הוא כמו אברהם אבינו עליו השלום ברוח'.

עומד הרמב"ם ומודיע שהאבן עזרא היה כמו הנשמה והרוח של אברהם אבינו, והאבן עזרא הענק הזה מעיד פה: 'כי אשמרה שבת קל ישמרני', מי ששומר שבת יש לו שמירה מיוחדת מהקדוש ברוך הוא. אז הדבר הכי טוב שיש, מה שיש לי בידיעה מוחלטת זה שמירת שבת".

לא לדבר בשבת דברים בטלים!

שאלה. אז מה סבא מציע הלכה למעשה לנשים האלה להתחזק, איזה נקודה לתפוס בפועל?

הגר"י זילברשטיין: "להתחזק בשבת לא לדבר שום מילה בטלה, רק לספר את הסיפורים היפים, וסיפורי התנ"ך, רק יראת שמיים".

כיצד מכניסים בבית אוירה של ימים נוראים?

שאלה. עוד שאלו, איך מכניסים בבית אווירה של אלול וימים נוראים? היום הרחוב מושך וקשה לפעמים להתרכז ולחשוב שיש דין עוד מעט, אז איך אמא יהודייה יכולה להכניס בבית את המושג הפשוט הזה שיש דין ואנחנו עומדים למשפט?

הרב זילברשטיין: "האישה תגיד לילדים שלה: 'היום, היום הרת עולם, אלול, אוי, אני לדודי ודודי לי הרועה בשושנים. כזה מין שם בומבסטי, אני לדודי, ומי זה דודי? הקדוש ברוך הוא, ודודי לי, הרועה בשושנים, להכניס את זה בלבבות של כל הילדים שבשכונה, אני לדודי ודודי לי, אני לאלוקים ואלוקים לי, הרועה בשושנים.

"מה זה הרועה בשושנים? בשושנים הוא רועה אותם וככה הצאן לא בורח ממנו. יש רועי צאן שנותנים מכות כדי שהצאן לא יברח, ואז הם לא בורחים מפחד. אבל הקב"ה רועה אותנו בשושנים, הוא שם לנו ריח טוב של התורה והמצוות, ולכן אנחנו לא עוזבים אותו מרוב אהבה ומשיכה, צריכים להסביר את זה לילדים בבית".

אשה העובדת לפרנסתה, כיצד תתחזק?

שאלה. יש נשים שעובדות קשה מאוד (כגון בתכנות), אין להם זמן לנשום בקושי בין כל המטלות בבית, אז איך הם יתחזקו? בתור בחורה היה להם שיחות חיזוק בסמינר, ולמדו קצת מוסר, היום אין לה זמן לנשום, היא עוסקת בבית וזו מצווה גדולה, שהרי כל הבית עומד עליה, אבל איך נשים כאלה שאין להם כמעט זמן יתחזקו לקראת ראש השנה?

הגר"י זילברשטיין: "הבעל צריך לבוא לכולל ולמצוא כל יום סיפור חדש של חיזוק ואת זה לספר לאשתו, זה התפקיד של הבעל לחזק את אשתו. וכי היא הפקר פה?! הוא התחתן עם אשה והוא צריך לדאוג לה. איך לדאוג לה? כל יום שהוא בא לבית, שיביא איזה סיפור מהתנ"ך או ממה ששמע בכולל, ולחזק אותה".

מי ישמור על הילדים בזמני התפילות – האמא או הבת?

שאלה. יש משפחות שיש להם הרבה ילדים, והם שואלים מי ישמור על הילדים בראש השנה, אז הבעל בתפילה, אבל יש בת גדולה בגיל 15-16, ומסתפקים מי ילך לתפילה? האם הבת או האמא, האמא אומרת: 'אני יכולה לבקש מהבת והיא תשמע לי, היא נערה מחונכת, השאלה האם אני אשאר בבית עם הילדים והבת תלך לתפילה, או שאני אבקש מהבת שתשמור ואני אלך להתפלל'?

הרב זילברשטיין: "יעשו חלוקה, יחלוקו..., כלומר חצי מהתפילות האמא תשמור, וחצי מהתפילות הבת תשמור על הילדים".

כוחן ומעלתן של נשות ישראל

שאלה. לסיום רוצים לשמוע דברי ברכה וחיזוק לנשים.

הגר"י זילברשטיין: "להגיד לנשים ככה, הרי אם הבעל יהודי והאישה לא יהודייה - הילדים גויים, אבל אם האישה יהודייה והבעל ערבי, יא אחמד מג'נין, הילדים יהודים. זאת אומרת שהכוח שלנו היא האישה, ולא הגבר. אם האישה מחליטה דבר זה קודש קודשים, היא בעלת הבית, היא קובעת דבר.

"אף אחד לא יודע מזה, עמי הארצות חושבים שהדתיים האלה מקפחים את הנשים, איזה שטויות. האישה היא הקובעת, אם היא יהודייה - הילדים יהודים, ורק האישה ולא מישהו אחר, וזה רק הם, ולא מישהו אחר, וזה החיזוק הכי גדול שנשות ישראל ידעו את מעמדן הנשגב".

צפו בשו"ת המלא בראשית הכתבה