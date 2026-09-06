החלטה מבורכת בחצר הקודש בעלזא, בשיחה שמסר הרה"ג ר' שלום רוקח, נכדו בכורו של האדמו"ר מבעלזא, לפני אלפי בחורי החסידות, הודיע להם על שינוי היסטורי בסדרי התפילות של ימי ראש השנה הבעל"ט. בשל מצוקת המקום הגוברת והצפיפות הנוראה בהיכל בית המדרש הגדול, הוחלט על דעת קודשו של זקנו, האדמו"ר מבעלזא כי אלפי בחורי החסידות יתפללו השנה במניין נפרד ומיוחד.
לפי ההסדר החדש והמפתיע, אלפי הבחורים יתפללו את תפילות ימי ראש השנה בהיכל הטישים ('הגרויסע שטוב'). והאדמו"ר ירד להתפלל עמם את תפילת שחרית בהיכל הטישים. לאחר מכן, לתפילת מוסף, יעבור האדמו"ר להיכל בית המדרש הגדול ויתפלל שם עם אלפי החסידים, כאשר הבחורים יישארו במניין הנפרד בהיכל הטישים.
בחסידות מציינים כי מדובר ביוזמה מבורכת ובצעד מתבקש שהביא לרווחה עצומה, לאחר שבשנים האחרונות לא הייתה כל אפשרות פיזית להכניס את אלפי הבחורים ואברכי החסידות תחת קורת גג אחת בהיכל בית המדרש הגדול, דבר שגרם לדוחק רב.
בתוך כך, הציבור נקרא להרבות בתפילה ובתחנונים לרפואת האדמו"ר רבי ישכר דב בן מרים, אשר אושפז הבוקר בבית החולים לאחר חולשה.
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