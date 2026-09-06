הרה"ג ר' שלום רוקח ( צילום: ארכיון 'כיכר השבת' )

החלטה מבורכת בחצר הקודש בעלזא, בשיחה שמסר הרה"ג ר' שלום רוקח, נכדו בכורו של האדמו"ר מבעלזא, לפני אלפי בחורי החסידות, הודיע להם על שינוי היסטורי בסדרי התפילות של ימי ראש השנה הבעל"ט. בשל מצוקת המקום הגוברת והצפיפות הנוראה בהיכל בית המדרש הגדול, הוחלט על דעת קודשו של זקנו, האדמו"ר מבעלזא כי אלפי בחורי החסידות יתפללו השנה במניין נפרד ומיוחד.