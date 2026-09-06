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שבת של התרוממות; נחנך בית המדרש המפואר 'ישועות משה' באשדוד

שמחה גדולה בקרב חסידי ויז'ניץ באשדוד: בסוף השבוע נחנך ברוב עם בית הכנסת המרווח "ישועות משה" בפינת הרחובות יהודה הנשיא–שמעון בן שטח • במהלך השבת נערכו התפילות והשולחנות באווירה מרוממת ובחמימות חסידית • יהושע פרוכטר מגיש תיעוד וסיקור (חסידים)

(צילום: יהושע פרוכטר)

שמחה והתרגשות גדולה בקרב חסידי ויז’ניץ באשדוד, עם חנוכת בית הכנסת החדש והמרווח “ישועות משה”, ויזניץ בנשיאות האדמו”ר מויז'ניץ.

בית הכנסת החדש, השוכן לתפארה בפינת הרחובות יהודה הנשיא–שמעון בן שטח, נחנך בשבת האחרונה ברוב שמחה והתרוממות הרוח, עם כניסתם של חסידי ויז’ניץ למשכנם החדש.

במהלך השבת נערכו במקום התפילות, השולחנות וההתכנסויות באווירה מרוממת, בהתלהבות ובחמימות החסידית המאפיינת את חסידי ויז’ניץ, כאשר ציבור המתפללים מביע שמחה והודאה על הזכות להרחיב את גבולות הקדושה ולהעמיד בית גדול ומרווח לתורה, לתפילה ולחסידות.

(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)

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אשדודויזניץחנוכת בית כנסת

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