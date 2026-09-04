רגעים מרגשים בעיר הבירה הבריטית: בעוד כלל האדמו"רים נוסעים בימים אלו ממקום למקום לקבל את פני החסידים לקראת הימים הנוראים, בחר האדמו"ר מויז'ניץ לונדון לצעוד בדרך שונה והגיע לביקור חיזוק מיוחד במוסד 'אהובים' המיועד לבחורים מיוחדים.

האדמו"ר שהה ממושכות במחיצת הבחורים, חיזק את רוחם ועודד אותם על שגב נשמותיהם הטהורות, הבוקעות רקיעים בתפילה זכה. במהלך המעמד המרומם זימר האדמו"ר יחד עם הילדים והבחורים מניגוני הימים הנוראים והכניס בהם שמחה ורוממות. לאחר מכן עברו הבחורים בסך להתברך לשנה טובה, כשהאדמו"ר מעניק לכל אחד מהם דבש לברכה והצלחה.

אולם רגע השיא שהסעיר את כל הנוכחים נרשם דווקא בסיום הביקור: בעת שצעד האדמו"ר אל עבר היציאה מהמעמד, הוא ויתר על גינוני המלכות של ההליכה עם הגבאים כמקובל, ובחר לצעוד כשהוא מלווה באחד מתלמידי המוסד המיוחדים.

העסקן הרב יוסף קורן, ממנהלי המוסד, שחזר בהתרגשות את הרגע הבלתי נשכח: "הבחור הזה הוא בן בכור להוריו. אמו, שעמדה באותה שעה בעזרת הנשים וראתה את האדמו"ר צועד שלב ביד עם בנה הבכור כשהוא מרעיף עליו חיבה גלויה, פרצה בבכי מרוב התרגשות".