הולנד עוזבת את אמריקה: 86 טונות הועברו ללונדון

מהלך חריג של הבנק המרכזי של הולנד מעורר תשומת לב בעולם הפיננסי: הבנק המרכזי ההולנדי העביר כ־86 טונות מהזהב שבמאגרי המדינה בניו יורק ובאוטווה ללונדון, על רקע "אי־שקט גיאופוליטי גובר".

ההעברה התבצעה בין מרץ לאוגוסט 2026, והסיבה הרשמית אינה מחסור בזהב או ניסיון להיפטר מנכסים אמריקניים, אלא רצון לשפר את היכולת של הולנד להשתמש בעתודות הזהב שלה במהירות במקרה של משבר. לפי הבנק המרכזי ההולנדי, זהב המוחזק בלונדון ניתן למסחר ביתר קלות מזה המאוחסן בניו יורק או באוטווה.

מאחורי ההחלטה עומדת עובדה משמעותית: לונדון היא אחד המרכזים החשובים בעולם למסחר פיזי בזהב. לכן, מבחינת הבנק ההולנדי, החזקת חלק גדול יותר מהעתודות שם מאפשרת להפוך את הזהב לנכס שניתן לממש או להעביר במהירות רבה יותר כאשר התנאים בשווקים משתנים או כאשר מתפתח משבר פיננסי או גיאופוליטי.