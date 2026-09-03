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באישון לילה בירושלים | הגיסים העלו זיכרונות הוד מלפני שישים שנה

האדמו"ר מויז'ניץ מונסי שביקר בארה"ק, הגיע בליל שלישי באישון לילה לביקור במעונו של גיסו, הגה"צ רבי זאב ארנסטר, אב"ד שכונת 'מאור החיים' בירושלים, שם הרחיבו השניים בשיחה מלאה בזכרונות הוד מימי קדם עת זכו לחסות בצל זקנם, האדמו"ר בעל ה'אמרי חיים' מויז'ניץ זי"ע | צפו בתיעוד (חסידים)

האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בביקור אצל הגר"ז ארנסטר
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בביקור אצל הגר"ז ארנסטר (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בביקור אצל הגר"ז ארנסטר (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בביקור אצל הגר"ז ארנסטר (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בביקור אצל הגר"ז ארנסטר (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בביקור אצל הגר"ז ארנסטר (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בביקור אצל הגר"ז ארנסטר (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בביקור אצל הגר"ז ארנסטר (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בביקור אצל הגר"ז ארנסטר (צילום: באדיבות המצלם)

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האדמו"ר מויז'ניץ מונסיהרב זאב ארנסטר

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