באישון לילה בירושלים | הגיסים העלו זיכרונות הוד מלפני שישים שנה
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי שביקר בארה"ק, הגיע בליל שלישי באישון לילה לביקור במעונו של גיסו, הגה"צ רבי זאב ארנסטר, אב"ד שכונת 'מאור החיים' בירושלים, שם הרחיבו השניים בשיחה מלאה בזכרונות הוד מימי קדם עת זכו לחסות בצל זקנם, האדמו"ר בעל ה'אמרי חיים' מויז'ניץ זי"ע | צפו בתיעוד (חסידים)
אלפי חסידי סאטמר חגגו השבוע את שמחת נישואי החתן, נכד האדמו"ר מסאטמר, בן לחתנו הרה"ג רבי יואל שמעון פרידמן, בן הגה"צ רבי ירמיהו פרידמן, דומ"ץ שאפראן, עב"ג הכלה בת הרה"ג רבי ברוך יהודה הלברשטם, בן אב"ד טשאקאווא זצ"ל וחתן האדמו"ר מקאזלאוו | שיאה של השמחה נרשם בשעות הקטנות של הלילה, כאשר החסידים עלזו בעוז בעת ריקודי הקודש של האדמו"ר לפני הכלה במעמד ה'מצוה טאנץ' (חסידים)
באנטווערפן שבבלגיה נחגגה בעוז שמחת נישואי בנו של האדמו"ר מרימנוב, חתן האדמו"ר מקומרנא, עב"ג הכלה בת הרה"ג ר' אברהם שלום טירר, ר"מ בישיבת ויז'ניץ בעיר | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של רבני העיר, ובראשם הגה"צ רבי אהרן שיף, גאב"ד אנטווערפן | בשעות הקטנות של הלילה פצח הרבי מרימנוב בריקוד לפני הכלה לקול מצהלות החסידים (חסידים)
לנוכח מצבו הרפואי של האדמו"ר מויז'ניץ, שלושת בניו הרבנים שיגרו מכתב נרגש לרבבות החסידים לקראת הסליחות, ובו קריאה ליום תפילה רבתי, אמירת כל ספר התהילים וסדר לימוד רצוף לרפואתו | במקביל, אלפים מכל העולם צפויים להגיע לחסות בצילו בימי ראש השנה (חסידים)
אלפי חסידי גור, בראשות האדמו"ר, ליוו השבוע למנוחת עולמים את האדמו"ר הישיש מקומרנא מנהטן זצ"ל, שהיה מגדולי תומכי החסידות | מסע ההלוויה יצא מביהמ"ד הגדול של החסידות בירושלים אל עבר 'הר הזיתים' | לאחר ההלוויה, הגיע האדמו"ר מגור לנחם אבלים את משפחתו הרמה של האדמו"ר זצ"ל (חסידים)
המונים ליוו אתמול (שלישי) למנוחות את האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל, שנפטר בארה"ב לאחר האירוע הרפואי הקשה שעבר, הרבי הובא למנוחות בהר הזיתים | שלומי טריכטר מגיש תיעוד ענק מההלווויה, הבכי של התלמידים, ההספדים של האחים האדמו"רים והמסע ברחובות העיר | וגם, השיחה הסגורה עם הבן היחיד שמסמנת את הממשיך | סיקור ותיעוד כואב (חסידים)
במלאות חצי יובל להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר מסטריקוב זצ"ל, ערך נכדו האדמו"ר מסטריקוב, סעודת הילולא בהיכל בית מדרשו בירושלים | בתחילת הסעודה סיים חתנו הגדול של בעל ההילולא ואביו של האדמו"ר, הגה"צ רבי משה שמואל שטרן, את הש"ס | בהמשך הסעודה נשא האדמו"ר מדברות קדשו והרחיב במשנתו של זקינו זצ"ל ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות (חסידים)
האדמו"ר המשפיע ממבקשי אמונה, הנודד מדי שבת לעיר אחרת כדי לחזק לבבות ישראל לאביהם שבשמים, שהה השבת במודיעין עילית. המונים מתושבי שכונת ברכפלד נהרו ליהנות מאורו ולשתף בעריכת השולחנות • במוצאי השבת ערך האדמו"ר סעודת מלוה מלכה בבית אחד מחסידיו בעיר
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי השוהה בימים אלו בארה"ק, ביקר אתמול בעיר התורה והחסידות בני ברק, שם פיאר מספר מעמדי הוד כפי שסיקרנו | בשעה 2 לפנות בוקר, טרם שעזב את העיר, עלה לביקור במעונו של האדמו"ר ממכנובקא בעלזא, מדובר בביקור היחיד שערך האדמו"ר בקרב רבני העיר במהלך ביקורו | שוקי לרר תיעד
עם חזרתו מימי המנוחה בשווייץ, קבע האדמו"ר מויז'ניץ במעמד נרגש מזוזה בפתח בית המדרש הגדול הזמני במרכז החסידות בבני ברק, זאת עם הרחבתו המשמעותית לקראת חודש תשרי ולקראת השמחות בבית האדמו"ר בחורף הקרוב | בתוך כך נמשכת תנופת בניית המרכז הגדול של החסידות במקום | צפו במעמד הנרגש שנערך דקות ספורות לפני תפילת מנחה של ערב שב"ק (חסידים)
יהודי תושב אירופה שניצב בפני משפט קשה בבלגיה ועונש מאסר ממושך, נושע בצורה פלאית • הדוד שהגיע למעונו של האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, זכה לקבל ברכה בלתי נתפסת בצירוף טבעות הלולב שהיו מונחות בארון הקודש • הסיפור המלא (חסידים)
האדמו"ר מקרעטשניף קריית גת פיאר השבוע את שמחת נישואי משמשו בקודש - ה'הויז בחור', החתן שלום מאשקאוויטש, בנו של הרב בן ציון מאשקאוויטש | במעמד החופה סידר הרבי קידושין. בהמשך, בעת שמחת החתונה, ערך האדמו"ר 'טיש לחיים' ופצח במחול נלהב עם החתן והמחותנים (חסידים)
לקראת ימי הרחמים והרצון, הגיע האדמו"ר מווערצקי לביקור במעונותיהם של גדולי הדור, כדי להתברך בברכת השנים | תחילה הגיע האדמו"ר למעונו של הפוסק, הגאון רבי משה שטרנבוך, משם הגיע לביקור במעונו של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר | רגע מעניין אירע בביקור, כאשר הגרי"מ שכטר בירך ברכת "שהחיינו", וזאת לאחר שלא נפגש עם האדמו"ר זה 35 שנים, כאשר עד אז למדו בחברותא בזמנים מיוחדים (חסידים)
אברכי קהילת נדבורנה ירושלים בביתר עילית התכנסו לדינר מיוחד לטובת בית מדרשם | האדמו"ר הופיע בלבוש היסטורי וחילק קטעים מקיטל עתיק של זקינו זצ"ל | בסיום המעמד העניק האדמו"ר סכינים לכלל המשתתפים | יהושע פרוכטר מגיש תיעוד ענק (חסידים)
קהל רב של חסידים נטלו חלק השבוע בשמחת נישואי החתן, נכד האדמו"ר מפינסק קרלין בן לבנו הרה"צ רבי ברוך רוזנפלד, רב החסידות בברכפלד, עב"ג הכלה נינת הגה"צ רבי ישראל גרוסמן זצ"ל, ראש ישיבת פינסק קרלין, נכד לבנו הגה"ח ר' זלמן גרוסמן, בת להרב חיים דוד גרוסמן (חסידים)
בהתרגשות דקדושה קידמו השבוע מאות חסידי ויז'ניץ בעפולה את פני הרה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד החסידות, אשר הופיע לביקור הוד במוסדות | הרה"צ חנך אגף גנים חדש, וערך התוועדות לכלל החסידים, כשבסיומו הפתיע את החסידים במינוי רב חדש לקהילת 'אהבת ישראל' | תיעוד וסיקור (חסידים)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי השוהה בימים אלו בארה"ק, הגיע היום (שני) לביקור הוד בעיר התורה והחסידות בני ברק | האדמו"ר מסר שיחת הכנה לפני בחורי החסידות בהיכל ביהמ"ד נדבורנה, ובהמשך, לאחר שפקד קברי אבותיו הק', הגיע אל היכל ביהמ"ד הגדול בקריית ויז'ניץ, שם נשא מדברות קדשו לפני אלפי החסידים לקראת ראש השנה | בסיום השיחה עברו אלפים להתברך (חסידים)
אדמו"רים, רבנים והמוני חסידים נהרו להשתתף בשמחת החתונה לנכד הגה"צ סיני מאיר פרנקל, גאב"ד יבניאל מבוטשאן, בן לבנו הרה"ג ר' יחזקאל משה פרנקל, חתן האדמו"ר מאשלג, עב"ג בת האדמו"ר מבאסטאן ביתר, חתן גאב"ד גרוסוורדיין| אפיזודה מרגשת נרשמה כאשר הסבא, גאב"ד יבניאל, עטה לראשונה בחייו בגדי לבן כמנהג האדמו"רים | מעמד ה'מצווה טאנץ' נמשך עד אור הבוקר (חסידים)
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