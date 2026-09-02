היועמ"שית אישרה לסמוטריץ': זה המחיר החדש שתשלמו לליטר דלק

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה אישרה את המהלך שמקדם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' להפחתת מחיר הדלק. האישור הגיע למרות התנגדות חריפה של הדרג המקצועי באוצר והחשש כי מדובר בכלכלת בחירות.

על פי הפרטים שפורסמו מוקדם יותר בכאן חדשות, היועץ המשפטי של משרד האוצר, דודי קופל, הגיש ליועמ"שית חוות דעת בה כתב כי המהלך להפחית את מס הבלו על הדלק בכחצי שקל לליטר אמנם מנוגד לעמדת הדרג המקצועי במשרד האוצר. עם זאת, הוא ציין כי בהינתן שצעד דומה ננקט בעבר בישראל ובמדינות נוספות בשנת 2022, ובהתחשב בצורך להקל על יוקר המחיה - אין מניעה משפטית לאישור המהלך.

המהלך שמקדם שר האוצר נועד לדבריו לרכך את ההתייקרות הצפויה במחיר הבנזין לצרכן.

במסגרת התכנון תהיה הפחתה של כחצי שקל לליטר, צעד המוערך בעלות תקציבית של כ-300 מיליון שקלים בחודש לקופת המדינה. ההפחתה תבוא על רקע העלייה האחרונה במחיר הדלק, כאשר ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי עומד כיום על 8.25 שקלים. כעת המחיר צפוי לרדת ל-7.75.

מועד כניסת הצו לתוקף

בכוונת שר האוצר לחתום על הצו בהקדם כדי שההוזלה תיכנס לתוקף כבר בסוף השבוע. המהלך צפוי להקל על נהגים רבים המתמודדים עם עליית מחירי הדלק בחודשים האחרונים, אך יש לראות אם היועצת המשפטית לממשלה תאשר את הצעד בפועל.