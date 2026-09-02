הצעד החריג של המשטרה בתיק הרצח שזעזע את השכונה הירושלמית

התפתחות בחקירת הפרשה שזעזעה את הבירה: יחידת החקירות המרכזית של מחוז ירושלים נקטה לאחרונה בצעד חריג ויוצא דופן בניסיון להביא לפענוח תיק הרצח של אנסטסיה אורלוב ז"ל, אשר אותרה ללא רוח חיים בדירתה בינואר 2025.

יותר משנה וחצי לאחר פתיחת החקירה, ובצל ללא פריצת דרך משמעותית שתביא ללכידת המבצע, הוחלט להעביר את תיק החקירה המלא לבחינה מחדש של צוות חקירה נוסף במשטרה. הצעד התבצע לבקשת היחידה החוקרת עצמה, במטרה להכניס "עיניים חדשות" אל תוך הממצאים והעדויות הרבות שנאספו, בתקווה לזהות זווית חדשה, פרט שלא קיבל משקל מספק או פער שטרם נבחן עד כה. כך דווח היום (רביעי) ב-Ynet.

משטרת ישראל הציבה את פענוח הפרשה בראש סדר העדיפויות, כאשר החקירה שניהלה היחידה המרכזית התפרסה על פני מצוד מקיף וכולל שכלל גביית מעל 100 עדויות, ביצוע פעולות חקירה שונות במספר מדינות ברחבי העולם ושימוש בכלים מתקדמים. כדי לשמור על דיסקרטיות מרבית ולמנוע את שיבוש הליכי החקירה המורכבים, הוצאו במהלך התקופה לא פחות מ-16 צווי איסור פרסום, אשר אפשרו לחוקרים לפעול הרחק מעיני הציבור והתקשורת. למרות הצעד החדש של שילוב הצוות הנוסף, האחריות הכוללת על ניהול התיק נותרה בידיו של הצוות המיוחד והממודר בימ"ר ירושלים.

ראשיתה של הפרשה המטלטלת ב-17 בינואר 2025, אז נמצאה אנסטסיה אורלוב, בת 38 ואם לילד, ללא רוח חיים בדירתה שבשכונת קריית יובל בירושלים. אורלוב עבדה ביחידת הלב בבית החולים הדסה ולמדה באוניברסיטה בירושלים, שם השלימה שני תארים בתחום מערכות הבריאות, כשמכריה ספדו לה ותייגו אותה כאישה מסורה בעלת זיקה עמוקה לבעלי חיים ופעילות התנדבותית ענפה.

בתחילת הדרך נבדקו מספר תרחישים בנוגע לנסיבות המקרה בתחנת מוריה, אך ככל שנאספו הממצאים בשטח התעוררו סימני שאלה כבדים. התיק הועבר במהירות לטיפול היחידה המרכזית, ומאז הוא מוגדר ומנוהל כתיק רצח לכל דבר.