 דלג לתוכן הראשי
16 צווי איסור פרסום

הצעד החריג של המשטרה בתיק הרצח שזעזע את השכונה הירושלמית

יותר משנה וחצי לאחר שנמצאה ללא רוח חיים בדירתה בירושלים, המשטרה נוקטת צעד חריג בתיק הרצח של אנסטסיה אורלוב ז"ל: תיק החקירה הועבר לבחינה של צוות חקירה נוסף כדי לקבל "עיניים חדשות" על הממצאים (אקטואליה)

הזירה שבה נמצאה (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

התפתחות בחקירת הפרשה שזעזעה את הבירה: יחידת החקירות המרכזית של מחוז נקטה לאחרונה בצעד חריג ויוצא דופן בניסיון להביא לפענוח תיק הרצח של אנסטסיה אורלוב ז"ל, אשר אותרה ללא רוח חיים בדירתה בינואר 2025.

יותר משנה וחצי לאחר פתיחת החקירה, ובצל ללא פריצת דרך משמעותית שתביא ללכידת המבצע, הוחלט להעביר את תיק החקירה המלא לבחינה מחדש של צוות חקירה נוסף במשטרה. הצעד התבצע לבקשת היחידה החוקרת עצמה, במטרה להכניס "עיניים חדשות" אל תוך הממצאים והעדויות הרבות שנאספו, בתקווה לזהות זווית חדשה, פרט שלא קיבל משקל מספק או פער שטרם נבחן עד כה. כך דווח היום (רביעי) ב-Ynet.

משטרת ישראל הציבה את פענוח הפרשה בראש סדר העדיפויות, כאשר החקירה שניהלה היחידה המרכזית התפרסה על פני מצוד מקיף וכולל שכלל גביית מעל 100 עדויות, ביצוע פעולות חקירה שונות במספר מדינות ברחבי העולם ושימוש בכלים מתקדמים. כדי לשמור על דיסקרטיות מרבית ולמנוע את שיבוש הליכי החקירה המורכבים, הוצאו במהלך התקופה לא פחות מ-16 צווי איסור פרסום, אשר אפשרו לחוקרים לפעול הרחק מעיני הציבור והתקשורת. למרות הצעד החדש של שילוב הצוות הנוסף, האחריות הכוללת על ניהול התיק נותרה בידיו של הצוות המיוחד והממודר בימ"ר .

ראשיתה של הפרשה המטלטלת ב-17 בינואר 2025, אז נמצאה אנסטסיה אורלוב, בת 38 ואם לילד, ללא רוח חיים בדירתה שבשכונת קריית יובל בירושלים. אורלוב עבדה ביחידת הלב בבית החולים הדסה ולמדה באוניברסיטה בירושלים, שם השלימה שני תארים בתחום מערכות הבריאות, כשמכריה ספדו לה ותייגו אותה כאישה מסורה בעלת זיקה עמוקה לבעלי חיים ופעילות התנדבותית ענפה.

בתחילת הדרך נבדקו מספר תרחישים בנוגע לנסיבות המקרה בתחנת מוריה, אך ככל שנאספו הממצאים בשטח התעוררו סימני שאלה כבדים. התיק הועבר במהירות לטיפול היחידה המרכזית, ומאז הוא מוגדר ומנוהל כתיק רצח לכל דבר.

הזירה שבה נמצאה (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

גורמים במשטרה מסבירים כי מדובר בזירת פשע מורכבת במיוחד, בין היתר בשל ממצאים רגישים שמפאת כבוד החקירה לא ניתן לפרט את מהותם. במסגרת המאמצים הרבים נבחנו עשרות כיווני חקירה שונים ונאסף חומר מודיעיני ופורנזי רב. הפרשה נתונה למעקב צמוד ברמות הגבוהות ביותר של פיקוד המשטרה, כאשר מדי כמה שבועות מקיים מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, הערכת מצב מיוחדת על סטטוס הטיפול בתיקי רצח לא מפוענחים, ובתוכם תיק אורלוב, במטרה לבחון את התקדמות המהלכים בשטח.

במקביל למאמצי המשטרה, בקרב משפחתה של המנוחה גוברת הדרישה לתוצאות וצדק. עורכת הדין נאווה זרנגר, המייצגת את אמה של אנסטסיה אורלוב ז"ל, הבהירה כי הממצאים הפתולוגיים קבעו באופן חד-משמעי כי מדובר במקרה רצח, והביעה תסכול מכך שכעבור 19 חודשים טרם נעצר חשוד וטרם הוגש כתב אישום. זרנגר ציינה כי על אף העבודה הרבה והמשאבים שהושקעו בתיק, המבחן העליון הוא במבחן התוצאה. בימים האחרונים אף פנתה במכתב רשמי למפכ"ל המשטרה בבקשה שיבחן באופן אישי את הטיפול בפרשה, בציפייה להביא ללכידתו ולהעמדתו לדין של האחראי לרצח.
ירושליםרצחירושלים

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר