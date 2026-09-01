לאחר מספר שבועות של הכנה בקרב אברכי קהילת נדבורנה ירושלים בעיר ביתר עילית, לקראת בניית בית מדרש של קבע ומקווה טהרה, התכנסו החסידים למעמד מרומם ב"בית הכנסת העתיק במוצא".

אורח הכבוד במעמד היה איש החינוך הרב פנחס ברייער, אשר ריתק את הנוכחים בהסברתו הבהירה על הערך העליון והצורך הבסיסי בבית רוחני עצמאי כפינה הכרחית לחינוך דור העתיד.

בשיאו של המעמד הופיע בהדרו האדמו"ר מנדבורנה ירושלים. החסידים התרגשו לראות את האדמו"ר כשהוא לבוש בקאפטן של אביו, האדמו"ר בעל ה'באר יעקב' זצ"ל. האדמו"ר הביא עמו למעמד את הקיטל של זקינו, בעל ה'דבר חיים' זצ"ל, והורה לגזור ממנו חלקים מיוחדים. מחלקים אלו נתפרו 'גארטלעך' לבנים שהוענקו בחיבה יתירה לנדיבים והתורמים שהוזילו ממונם עבור בניית בית המדרש.

בעלי המנגנים הנעימו במעמד בניגוני ימים הנוראים, כשברקע הוקרנו על גבי מסכי ענק קטעי וידאו נדירים של האדמו"ר בעל ה'באר יעקב' זצ"ל.

במהלך המעמד נשא דברים רב הקהילה, הרה"ג ר' חיים מרדכי רוזנבוים, בנו של האדמו"ר, שהעלה על נס את פועלם של מנהלי החצר. בהמשך נשא האדמו"ר את משא הקודש המרכזי, בו העלה את גודל מעלת בניית בית המדרש, כשהוא משלב עובדות והנהגות מאביו זצ"ל על נחיצות השטיבל לאברכים.

בסיום המעמד העניק האדמו"ר תשורה מיוחדת לכל אברך: סכין מהודרת ועליה נחרטה ברכת קודשו כהוקרה על ההירתמות. האדמו"ר כיבד בברכת המזון את בנו רב הקהילה.