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צעד נדיר

בבית הכנסת העתיק | האדמו"ר הופיע עם הקאפטן של אביו והקיטל של זקינו זצ"ל

אברכי קהילת נדבורנה ירושלים בביתר עילית התכנסו לדינר מיוחד לטובת בית מדרשם | האדמו"ר הופיע בלבוש היסטורי וחילק קטעים מקיטל עתיק של זקינו זצ"ל | בסיום המעמד העניק האדמו"ר סכינים לכלל המשתתפים | יהושע פרוכטר מגיש תיעוד ענק (חסידים) 

2תגובות
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)

לאחר מספר שבועות של הכנה בקרב אברכי קהילת נדבורנה ירושלים בעיר ביתר עילית, לקראת בניית בית מדרש של קבע ומקווה טהרה, התכנסו החסידים למעמד מרומם ב"בית הכנסת העתיק במוצא".

אורח הכבוד במעמד היה איש החינוך הרב פנחס ברייער, אשר ריתק את הנוכחים בהסברתו הבהירה על הערך העליון והצורך הבסיסי בבית רוחני עצמאי כפינה הכרחית לחינוך דור העתיד.

בשיאו של המעמד הופיע בהדרו האדמו"ר מנדבורנה ירושלים. החסידים התרגשו לראות את האדמו"ר כשהוא לבוש בקאפטן של אביו, האדמו"ר בעל ה'באר יעקב' זצ"ל. האדמו"ר הביא עמו למעמד את הקיטל של זקינו, בעל ה'דבר חיים' זצ"ל, והורה לגזור ממנו חלקים מיוחדים. מחלקים אלו נתפרו 'גארטלעך' לבנים שהוענקו בחיבה יתירה לנדיבים והתורמים שהוזילו ממונם עבור בניית בית המדרש.

בעלי המנגנים הנעימו במעמד בניגוני ימים הנוראים, כשברקע הוקרנו על גבי מסכי ענק קטעי וידאו נדירים של האדמו"ר בעל ה'באר יעקב' זצ"ל.

במהלך המעמד נשא דברים רב הקהילה, הרה"ג ר' חיים מרדכי רוזנבוים, בנו של האדמו"ר, שהעלה על נס את פועלם של מנהלי החצר. בהמשך נשא האדמו"ר את משא הקודש המרכזי, בו העלה את גודל מעלת בניית בית המדרש, כשהוא משלב עובדות והנהגות מאביו זצ"ל על נחיצות השטיבל לאברכים.

בסיום המעמד העניק האדמו"ר תשורה מיוחדת לכל אברך: סכין מהודרת ועליה נחרטה ברכת קודשו כהוקרה על ההירתמות. האדמו"ר כיבד בברכת המזון את בנו רב הקהילה.

המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)
המעמד בנדבורנה ירושלים (צילום: יהושע פרוכטר)

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ביתר עיליתדינרהאדמו"ר מנדבורנה ירושליםפנחס ברייערקיטל מיוחסבית הכנסת העתיק במוצא

2 תגובות

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1
וואו. מרגש לראות את ההתפתחות בחצר הקודש נדבורנה אמנם אישית אני במקום אחר אבל כאחד שהיה בעבר מגיע הרבה לכקש"ת מרן הבאר יעקב זצוק"ל אני שמח מאוד לראות את זה ואין ספק שאביו הק' זצוק"ל עומד לימינם בכל עת אשריכם חצר הקודש נדבורנה בראשות כ"ק מרן האדמו"ר מנדבורנה שליט"א
מעריץ
יפה מאוד יש להם כבר בתי מדרש בבית שמש ברמה א' וברמה ד' . בבני ברק. בהר יונה. וכעת בביתר אין ספק הם מתפתחים בצורה מהממת וב"ה בהצלחה גדולה תמשיכו ותפרחו ואל תתייחסו לאותם צרי העין הידועים ה' עמכם גיבורי החיל.
מפרגן לכם באהבה

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