המהלך הדרמטי יוצא לדרך: סגלוביץ' מצטרף למנסור עבאס ולרע"מ

חבר הכנסת לשעבר מטעם סיעת יש עתיד, יואב סגלוביץ', סיכם על הצטרפותו למפלגת רע"מ בראשות מנסור עבאס, במהלך פוליטי שמעורר סערה במערכת הפוליטית. השניים צפויים לקיים הערב (שני) הצהרה משותפת ומיוחדת לתקשורת, שבה יכריזו באופן רשמי על המהלך יוצא הדופן.

ההודעה המצפה מגיעה לאחר מגעים וסיכומים שנערכו בין השניים בתקופה האחרונה, והיא צפויה לתפוס מקום מרכזי בסדר היום הציבורי והפוליטי. כידוע, סגלוביץ' הגיש לפני מספר שבועות מכתב התפטרות רשמי ליו"ר הכנסת אמיר אוחנה.

צעד חסר תקדים עבור איש ביטחון

הצעד הדרמטי של סגלוביץ' מסמן שינוי משמעותי במפה הפוליטית ובמבנה הסיעות בכנסת. סגלוביץ', שכיהן בעבר כסגן השר לביטחון פנים וכראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, מבצע מהלך שנחשב לחסר תקדים עבור איש מערכת הביטחון והאכיפה לשעבר.

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במהלך תקופת כהונתו בכנסת מאז שנת 2019, עסק סגלוביץ' בנושאי ביטחון פנים ומאבק בפשיעה. בהודעתו על ההתפטרות מסר כי "בכוונתי להמשיך לפעול בזירה הציבורית בדרך אחרת, במטרה להיות חלק מתיקון ושיפור המצב הביטחוני והחברתי במדינה".

מנגד, עבור מפלגת רע"מ בראשות מנסור עבאס, מדובר בהמשך הקו הפוליטי שמוביל עבאס בשנים האחרונות. בוועידה הארצית ה-28 של מפלגתו בטייבה, הצהיר עבאס כי ערביי ישראל משמשים "גשר לשלום" באזור, והדגיש את הקו המוביל של רע"מ השואף להשפיע מתוך המערכת הפוליטית.

"רע"מ הציבה את הדמוקרטיה הישראלית בפני מבחן אמיתי", מסר עבאס לקהל הוועידה. לדבריו, בזכות פעילות המפלגה, השתתפות של מפלגה ערבית בקואליציה הפכה ל"מציאות פוליטית שמונחת ברצינות על השולחן".

בוועידה אושרה רשימת מועמדים עם פתח לחבר הכנסת לשעבר מיש עתיד, כאשר המקום המדויק שיוקצה לסגלוביץ' ברשימה צפוי להתברר בהצהרה המשותפת הערב.

תגובות סוערות במערכת הפוליטית

ההצטרפות הצפויה מעוררת כבר עתה תגובות סוערות ודיונים ערים במערכת הפוליטית. השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, טען בעבר כי "התפטרות סגלוביץ' היא קנוניה משותפת של השמאל להכשרת הממשלה הבאה עם האחים המוסלמים".

בן גביר פירט את התוכנית לכאורה: "סגלוביץ' יקבל את המשרד לביטחון לאומי - כדי להחזיר את התנאים למחבלים, להפסיק את האכיפה בנגב, ולאסוף חזרה את הנשקים מהיהודים. מנסור עבאס יקבל את המשרד לפיתוח הנגב והגליל".

ההצהרה המשותפת הערב צפויה לשפוך אור נוסף על פרטי ההסכם בין השניים, על המקום שיוקצה לסגלוביץ' ברשימה, ועל היעדים המשותפים שהציבו לעצמם לקראת ההמשך. המהלך הפוליטי הדרמטי צפוי להמשיך ולעורר דיון ער בזירה הציבורית והפוליטית בישראל.