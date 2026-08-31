אירוע חריג בעליון: השופטות בהחלטה אישית נגד הנשיא יצחק עמית

אירוע חריג במיוחד נרשם הערב (שני) בבית המשפט העליון: שלוש שופטות בית המשפט, דפנה ברק-ארז, יעל וילנר וגילה כנפי-שטייניץ, הורו לנשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, לשאת בהוצאות העותרת בסכום של 4,000 שקלים.

ההחלטה יוצאת הדופן התקבלה בעתירה שהגישה מיכל דורות הלוי נגד יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ונשיא העליון עמית. העתירה הוגשה לפי חוק מבקר המדינה, כאשר בסופו של ההליך הורה ההרכב על מחיקתה, אך בכך לא הסתיים פסק הדין.

לצד מחיקת העתירה, שלוש השופטות החליטו לפסוק הוצאות דווקא נגד עמית, שהיה המשיב השני בהליך. בפסק הדין התייחס ההרכב לפרק הזמן שחלף מאז הגשת העתירה ולהוצאות שלטענת העותרת נגרמו לה במהלך התקופה.

השופטות הסבירו כי מצד אחד הביאו בחשבון את מורכבות ההליך ואת המאמצים שנעשו לאיתור מועמד לתפקיד, וכן את העובדה שבסופו של דבר כלל לא התקיים דיון בעתירה. מנגד, הן הצביעו על הזמן שחלף מאז פתיחת ההליך.

"בהתחשב, מחד גיסא, במורכבות ההליך נוכח הרקע המפורט בעתירה; במאמצים שנעשו על מנת לאתר מועמד לתפקיד; ובעובדה שלא התקיים דיון בעתירה, ומאידך גיסא, בפרק הזמן שחלף מעת הגשת העתירה וההוצאות שנגרמו לעותרת, לטענתה, אנו מחייבות את המשיב 2 לשאת בהוצאות העותרת בסכום של 4,000 ש"ח", נכתב בפסק הדין.