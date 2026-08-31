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כולל הוצאות משפט

אירוע חריג בעליון: השופטות בהחלטה אישית נגד הנשיא יצחק עמית

שלוש שופטות בית המשפט העליון קיבלו החלטה חריגה בעניינו של נשיא העליון יצחק עמית, במסגרת עתירה שבה הופיע כמשיב באופן אישי (משפט)

4תגובות
נשיא העליון יצחק עמית (צילום: חיים גולדברג\פלאש90)

אירוע חריג במיוחד נרשם הערב (שני) בבית המשפט העליון: שלוש שופטות בית המשפט, דפנה ברק-ארז, יעל וילנר וגילה כנפי-שטייניץ, הורו ל, השופט יצחק עמית, לשאת בהוצאות העותרת בסכום של 4,000 שקלים.

ההחלטה יוצאת הדופן התקבלה בעתירה שהגישה מיכל דורות הלוי נגד יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ונשיא העליון עמית. העתירה הוגשה לפי חוק מבקר המדינה, כאשר בסופו של ההליך הורה ההרכב על מחיקתה, אך בכך לא הסתיים פסק הדין.

לצד מחיקת העתירה, שלוש השופטות החליטו לפסוק הוצאות דווקא נגד עמית, שהיה המשיב השני בהליך. בפסק הדין התייחס ההרכב לפרק הזמן שחלף מאז הגשת העתירה ולהוצאות שלטענת העותרת נגרמו לה במהלך התקופה.

השופטות הסבירו כי מצד אחד הביאו בחשבון את מורכבות ההליך ואת המאמצים שנעשו לאיתור מועמד לתפקיד, וכן את העובדה שבסופו של דבר כלל לא התקיים דיון בעתירה. מנגד, הן הצביעו על הזמן שחלף מאז פתיחת ההליך.

"בהתחשב, מחד גיסא, במורכבות ההליך נוכח הרקע המפורט בעתירה; במאמצים שנעשו על מנת לאתר מועמד לתפקיד; ובעובדה שלא התקיים דיון בעתירה, ומאידך גיסא, בפרק הזמן שחלף מעת הגשת העתירה וההוצאות שנגרמו לעותרת, לטענתה, אנו מחייבות את המשיב 2 לשאת בהוצאות העותרת בסכום של 4,000 ש"ח", נכתב בפסק הדין.

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המשיב השני שאליו מתייחס פסק הדין הוא עמית עצמו. כלומר, לצד ההחלטה למחוק את העתירה, ההרכב קבע במפורש כי נשיא בית המשפט העליון הוא שיישא בהוצאות שנפסקו לעותרת.

עמית יוצג בהליך באמצעות עו"ד מוריה פרימן, בעוד יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, המשיב הראשון, יוצג באמצעות עו"ד יצחק ברט. למרות ששניהם היו משיבים בעתירה, החיוב בהוצאות הוטל על המשיב השני בלבד.

פסק הדין ניתן ב-31 באוגוסט 2026 ונחתם בידי שלוש השופטות. בכך הסתיימה העתירה במחיקה, אך עם החלטה חריגה בנוגע להוצאות: נשיא בית המשפט העליון חויב ב-4,000 שקלים לטובת העותרת
אמיר אוחנהבית המשפט העליוןיצחק עמיתדפנה ברק-ארז

4 תגובות

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3
הכל הצגה הוא מנהל
חי
2
לא הבנתי אמת
יפה
1
לא מזילים דמעה עליו (אולי מזילים דמעה בגללו) - 4000 ש״ח לא מדגדג לאדם שמרוויח הון תועפות מכיסי האזרחים, שמבחינתו הוא המושל העליון והם הנתינים שלו.
עש
הצגה. וכי מה זה 4000 ש"ח עבור עמית ששכרו החודשי עומד על 121000 ₪
רוני

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