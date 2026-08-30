בעקבות האיומים על עורכי דין: עמית בכר בפנייה חריגה ליועמ"שית

יו"ר לשכת עורכי הדין עמית בכר ( צילום: by Yonatan Sindel/Flash90 )

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד עמית בכר, פנה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה להקים מנגנון לשחרור מיידי של עורכי דין מייצוג במקרים של איומים על סנגורים, כך עולה ממכתב ששיגר ביום חמישי האחרון ליועמ"שית. הפנייה מגיעה, לדבריו, על רקע התגברות תופעת האלימות והאיומים כלפי עורכי דין.

במכתבו כתב בכר כי "בשנה האחרונה אנו עדים להחמרת תופעת האלימות הן המילולית והן פיזית כלפי עורכי דין", והזכיר את רצח עו"ד ארבל פלדמן ז"ל, חבר הקהילה. לדבריו, לנוכח הדברים גיבשה לשכת עורכי הדין תוכנית פעולה למניעת אלימות ולהגברת ביטחונם האישי של עורכות ועורכי הדין. בכר הצביע במכתב על בעיה שעמה מתמודדים סנגורים המבקשים להפסיק לייצג לקוח בעקבות איום. לדבריו, ישנם מקרים שבהם עורך דין מבקש להשתחרר מחובת הייצוג כאשר מדובר בלקוח אלים, אך הוא נאלץ להמתין להחלטת בית המשפט בבקשתו. לדבריו, כאשר מדובר במקרה שבו "שחרור מייצוג מהיר יש בו בכדי להציל חיי אדם", יש לפעול ליצירת מסלול שיאפשר שחרור מהיר, ובכך יבטיח את המשך הטיפול בעניינו של הלקוח. בית הדין הרבני לבעל: תחתום, או שתסתכן בחיוב על סך 10,000 שקלים משה כהן | 12:52

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ראש לשכת עורכי הדין הדגיש כי לצד הצורך לתת מענה לסנגורים מאוימים, יש להימנע משימוש לרעה במסלול שיוקם. בעקבות זאת הוא הציע לבחון הקמת מנגנון מתאים, שבמסגרתו תוקם ועדה מקצועית שתבחן בקשות לשחרור מיידי מייצוג בנסיבות אלה.

על פי ההצעה, המנגנון יהיה "מסודר ומבוקר" ויבטיח כי המענה יינתן רק במקרים המתאימים, תוך מניעת שימוש לרעה בהליך. במקביל, תופעל הסנגוריה למינוי סנגור חלופי, כדי שהלקוח לא ייוותר ללא ייצוג וכדי לשמור על רציפות הטיפול בעניינו.

בסיום מכתבו כתב בכר כי מנגנון כזה יאפשר "מתן מענה מהיר, מיידי ומאוזן למקרים חריגים של איומים על עורכי דין", תוך הגנה על ביטחונם ושמירה על זכויות הלקוח ועל רציפות ההליך המשפטי.