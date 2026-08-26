אזיקים. אילוסטרציה ( צילום: דוברות המשטרה )

פרקליטות המדינה הגישה היום (רביעי) לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד כתב אישום נגד אחמד אלרגוב, בן 24 מרמלה, בגין רצח בכוונה בנסיבות מחמירות של עורך הדין ארבל פלדמן ז"ל. לפי האישום, הרצח בוצע ממניע כספי, לאחר שאלרגוב לא היה שבע רצון מקצב התקדמותה של תביעה בסך כ-18 אלף שקלים.

כתב האישום, שהוגש בידי עו"ד שרה טל מפרקליטות מחוז מרכז, מייחס לאלרגוב גם עבירות של נשיאת נשק ותחמושת, השמדת ראיה ושיבוש מהלכי משפט. לפי כתב האישום, עו"ד פלדמן ייצג את אלרגוב בהליכים אזרחיים שונים מול חברת הביטוח, בעקבות תאונת דרכים שבה היה מעורב. בפרקליטות טוענים כי הנאשם לא היה מרוצה מקצב הטיפול בתביעה שהגיש עבורו עורך הדין, ובעקבות זאת החליט לרצוח אותו. על פי הנטען, לקראת ביצוע הרצח הצטייד אלרגוב באקדח חצי אוטומטי ובמחסנית טעונה. ב-4 באוגוסט 2026, בשעות הצהריים, הגיע למשרדו של עו"ד פלדמן בלב ראשון לציון, כאשר האקדח מוסתר בבגדיו. בגלל הפודקאסט שפורסם: זה הסכום שהשר בן גביר רוצה מגדי איזנקוט משה כהן | 14:17 בכתב האישום נטען כי אלרגוב ירה בעורך הדין שש יריות מטווח קצר. היריות פגעו בפלג גופו העליון, בראשו ובידו, ופלדמן מת מפצעיו במקום.

מיד לאחר הירי, כך לפי הפרקליטות, ירד הנאשם במדרגות הבניין, רץ אל רכבו ונמלט מהמקום. במהלך נסיעתו העלים את הטלפון הנייד ואת האקדח, במטרה לשבש את החקירה ואת ההליכים המשפטיים.

כעבור כשעתיים הסגיר אלרגוב את עצמו בתחנת המשטרה באשדוד. לפי הודעת הפרקליטות, הוא מסר כי רצח את עו"ד פלדמן ממניע כספי.

לצד כתב האישום ביקשה הפרקליטות מבית המשפט להורות על המשך מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. בבקשת המעצר כתבה עו"ד טל כי התנהגותו חסרת הרסן מעידה על אכזריותו וכי מורא החוק אינו חל עליו.

עוד ציינה כי "פגיעה בעורך דין הפועל במסגרת החוק כשלוחו של לקוחו, מהווה חציית קו אדום ופגיעה אנושה, באדם, במשפחתו ובאינטרס הציבורי למנוע כל פגיעה בעורכי דין העושים מלאכתם נאמנה, ללא מורא פן ייפגעו בחייהם".