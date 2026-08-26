בג"ץ דן כעת (רביעי) בעתירות שעוסקות בעתיד תאגיד השידור הציבורי. בתוך כחודשיים עלול התאגיד להישאר בלי מנכ"ל ובלי מועצה שיכולה לקבל החלטות.

בדיון משתתפים נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, השופט עופר גרוסקופף והשופטת גילה כנפי־שטייניץ. העתירות הוגשו על ידי עמותת הצלחה, באמצעות עו"ד אלעד מן.

במועצת התאגיד יש כיום חמישה חברים בלבד מתוך שבעה. בשל כך, אין מספיק חברים כדי לקיים ישיבות ולקבל החלטות. בנוסף, מאז נובמבר 2024 אין למועצה יו"ר קבוע.

בג"ץ דן גם בבקשה להאריך את כהונתו של מנכ"ל התאגיד גולן יוכפז, שאמור לסיים את תפקידו בתחילת נובמבר. החוק קובע כי מנכ"ל התאגיד מכהן במשך ארבע שנים, והמועצה יכולה להאריך את כהונתו בארבע שנים נוספות.

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שר התקשורת שלמה קרעי טוען כי במצב הנוכחי אין גורם שיכול להאריך את כהונת יוכפז, למנות מנכ"ל חדש או לבחור מנהל זמני. לדבריו, גם בית המשפט אינו יכול למנות את מנכ"ל התאגיד. קרעי טוען כי אם יש גורם אחר שיכול לקבל את ההחלטה, זו הממשלה.

בעבר ניסה קרעי לקדם חוק שיאפשר לשר התקשורת למנות מנכ"ל זמני כאשר אין מנכ"ל או מועצה מתפקדת. ההצעה אושרה בוועדת השרים לחקיקה, אך בהמשך לא קודמה.

קרעי מאשים את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב־מיארה במצב שנוצר. לדבריו, היא "תוקעת מקלות בגלגלים" ומונעת ממנו "לממש את סמכויותיו הסטטוטוריות בהתאם לשיקול דעתו".

במאי קבע בג"ץ כי החלטת קרעי להדיח את יו"ר ועדת האיתור, השופטת בדימוס נחמה מוניץ, התקבלה ללא סמכות ולכן בוטלה. השופטים הורו לקרעי לפעול למינוי כל חברי מועצת התאגיד. משרד התקשורת חויב גם לשלם 60 אלף שקל לעמותת הצלחה ו-40 אלף שקל לתאגיד. למרות זאת, קרעי סירב לחתום על מינויים חדשים.

שופט בית המשפט העליון עופר גרוסקופף מתח ביקורת על שר התקשורת שלמה קרעי, במהלך הדיון בבג"ץ העוסק בסירובו להשלים את הרכבה של מועצת תאגיד השידור הציבורי כאן.

גרוסקופף הבהיר כי החוק אינו מעניק לשר התקשורת סמכות לבחור בעצמו את חברי המועצה, אלא רק להחליט אם לאשר את המועמדים שעליהם המליצה ועדת האיתור.

"הסמכות של השר היא לאשר או לא לאשר את המועמדים שעליהם ממליצה ועדת האיתור", אמר השופט במהלך הדיון. לאחר מכן הוסיף: "השר רוצה להכתיב את חברי המועצה לפי בחירתו ותחושתו, ולמרבה הצער לא כך ראה המחוקק את בניית המועצה".