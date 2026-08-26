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"אחד להתהדר, ואחד אמיתי"

זה מה שהשופט יצחק עמית חושב על הטלפונים הכשרים של החרדים | צפו

נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית טען במהלך דיון בבג"ץ כי מי שיש לו טלפון כשר בכיס אחד - יש לו גם טלפון להתקשר בכיס השני | לדבריו, "אומרים שזה אחוז מאוד נכבד של האוכלוסייה החרדית, שמחזיקה בשני טלפונים" | צפו (חדשות)

7תגובות
השופט יצחק עמית על הטלפונים הכשרים של החרדים
השופט יצחק עמית על הטלפונים הכשרים של החרדים (צילום: מתוך השידור החי, דוברות הרשות השופטת)

נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית טען הבוקר (רביעי) במהלך דיון בבג"ץ כי מי שיש לו טלפון כשר בכיס אחד - יש לו גם טלפון להתקשר בכיס השני.

הדברים נאמרו במהלך הדיון בעתירה שהגישו לובי 99 ועמותת הצלחה, שמיוצגת בידי עו"ד אלעד מן נגד ההחלטה לאפשר לכמה תחנות רדיו אזוריות לשדר מעבר לאזורים שנקבעו להן.

"הרבה פעמים", התבטא במהלך הדיון, "מי שיש טלפון כשר בכיס אחד, יש לו גם טלפון להתקשר בכיס השני".

השופט עמית אף הוסיף ואמר כי "אומרים שזה אחוז מאוד נכבד של האוכלוסייה החרדית, שמחזיקה בשני טלפונים. אחד טלפון כשר להתהדר, ואחד טלפון אמיתי, טלפון חכם יותר".

העתירה עוסקת בהחלטות של מועצת הרשות השנייה ובהחלטת שר התקשורת שלמה קרעי להרחיב את אזורי השידור של התחנות, באמצעות סמכות החירום שקבועה בסעיף 13א לחוק התקשורת.

העותרים מבקשים לבטל את החלטות מועצת הרשות השנייה מהתאריכים 1.3.2026 ו-30.6.2026. לטענתם, ההחלטות התקבלו ללא סמכות ונפלו בהן כמה פגמים מהותיים. הם דורשים לבטל גם את החלטת ועדת התדרים לקדם וליישם את הרחבת השידורים.

בנוסף, העותרים מבקשים לבטל את החלטת קרעי מיום 11.5.2026. לטענתם, היא התקבלה ללא הסכמה של הגורם הביטחוני הרלוונטי, ללא בסיס עובדתי מספיק ותוך הפעלת שיקולים זרים.

בעתירה נטען גם כי סעיף 13א כלל אינו מאפשר לשר לשנות את מפת השידורים האזורית באמצעות סמכות חירום. לדברי העותרים, ניסיונות קודמים של השר להרחיב את שידורי אותן תחנות, לצד דברים שאמר בתקופת הבחירות, מעלים חשש לשיקולים פוליטיים ומסחריים.

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7 תגובות

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6
מה לעשות צודק!!
פלוני
כמו שאתה רואה מגיב לך באתר כי יש לי טלפון מוגן לגופו של עניין גם אם הוא צודק בית המשפט צריך להתבסס על נתונים ולא על "אומרים" היינו שמועות....
איווט
5
לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן, גדולה וקטנה.
שמעלקע
4
זו תופעה שקיימת, זה ממש לא כולם. ובכל מקרה, גם מי שיש לו חכם לצרכי עבודה לא אומר שהוא משתמש בו כטלפון העקרי שלו.
משהי

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