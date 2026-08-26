בג"ץ דן הבוקר (רביעי) בעתירה נגד ההחלטה לאפשר לכמה תחנות רדיו אזוריות לשדר מעבר לאזורים שנקבעו להן. בדיון ישתתפו נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, השופט אלכס שטיין והשופטת גילה כנפי-שטייניץ. 'כיכר השבת' מעביר את הדיון בשידור חי.

את העתירה הגישו לובי 99 ועמותת הצלחה, שמיוצגת בידי עו"ד אלעד מן. העתירה עוסקת בהחלטות של מועצת הרשות השנייה ובהחלטת שר התקשורת שלמה קרעי להרחיב את אזורי השידור של התחנות, באמצעות סמכות החירום שקבועה בסעיף 13א לחוק התקשורת.

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העותרים מבקשים לבטל את החלטות מועצת הרשות השנייה מהתאריכים 1.3.2026 ו-30.6.2026. לטענתם, ההחלטות התקבלו ללא סמכות ונפלו בהן כמה פגמים מהותיים. הם דורשים לבטל גם את החלטת ועדת התדרים לקדם וליישם את הרחבת השידורים.

בנוסף, העותרים מבקשים לבטל את החלטת קרעי מיום 11.5.2026. לטענתם, היא התקבלה ללא הסכמה של הגורם הביטחוני הרלוונטי, ללא בסיס עובדתי מספיק ותוך הפעלת שיקולים זרים.

בעתירה נטען גם כי סעיף 13א כלל אינו מאפשר לשר לשנות את מפת השידורים האזורית באמצעות סמכות חירום. לדברי העותרים, ניסיונות קודמים של השר להרחיב את שידורי אותן תחנות, לצד דברים שאמר בתקופת הבחירות, מעלים חשש לשיקולים פוליטיים ומסחריים.