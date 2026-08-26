 דלג לתוכן הראשי
החלטה ללא סמכות?

קרעי נגד היועמ"שית: בג"ץ דן בקרב על תחנות הרדיו החרדיות | צפו בשידור חי

בג"ץ ידון בעתירה נגד הרחבת אזורי השידור של כמה תחנות רדיו, החלטה שהיועמ"שית טוענת כי התקבלה ללא סמכות (משפט)

1תגובות
הדיון בבג"ץ (צילום: דוברות הרשות השופטת)

בג"ץ דן הבוקר (רביעי) בעתירה נגד ההחלטה לאפשר לכמה תחנות רדיו אזוריות לשדר מעבר לאזורים שנקבעו להן. בדיון ישתתפו נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, השופט אלכס שטיין והשופטת גילה כנפי-שטייניץ. 'כיכר השבת' מעביר את הדיון בשידור חי.

את העתירה הגישו לובי 99 ועמותת הצלחה, שמיוצגת בידי עו"ד אלעד מן. העתירה עוסקת בהחלטות של מועצת הרשות השנייה ובהחלטת שר התקשורת שלמה קרעי להרחיב את אזורי השידור של התחנות, באמצעות סמכות החירום שקבועה בסעיף 13א לחוק התקשורת.

העותרים מבקשים לבטל את החלטות מועצת הרשות השנייה מהתאריכים 1.3.2026 ו-30.6.2026. לטענתם, ההחלטות התקבלו ללא סמכות ונפלו בהן כמה פגמים מהותיים. הם דורשים לבטל גם את החלטת ועדת התדרים לקדם וליישם את הרחבת השידורים.

בנוסף, העותרים מבקשים לבטל את החלטת קרעי מיום 11.5.2026. לטענתם, היא התקבלה ללא הסכמה של הגורם הביטחוני הרלוונטי, ללא בסיס עובדתי מספיק ותוך הפעלת שיקולים זרים.

בעתירה נטען גם כי סעיף 13א כלל אינו מאפשר לשר לשנות את מפת השידורים האזורית באמצעות סמכות חירום. לדברי העותרים, ניסיונות קודמים של השר להרחיב את שידורי אותן תחנות, לצד דברים שאמר בתקופת הבחירות, מעלים חשש לשיקולים פוליטיים ומסחריים.

עוד באותו נושא

גם היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה מתנגדת להחלטת השר. לעמדתה, ההוראות ניתנו ללא סמכות, ללא בסיס עובדתי ומקצועי מספיק ומבלי שהתקיימו התנאים שנקבעו בחוק. היועמ"שית סבורה כי יש לבטל אותן, וכי תאגיד השידור הציבורי יכול לספק את המענה הנדרש.

קרעי, מנגד, עומד על כך שהחלטתו חוקית. לדבריו, "לשר התקשורת מצויה התמונה הרחבה, המלאה והמקצועית".

השר טוען כי ההרחבה נועדה לשפר את העברת ההתרעות והמידע לאוכלוסייה הבדואית בדרום ולציבור החרדי בצפון. לדבריו, עבור חלק מהציבור הזה הרדיו המגזרי הוא אמצעי התקשורת האלקטרוני היחיד שזמין בזמן אמת, ובהיעדר שידורי רדיו חרדיים, ההתרעה היחידה שמתקבלת בפועל היא הצופר.

במהלך הדיון התייחס נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית לשימוש בטלפונים כשרים בציבור החרדי, ואמר: "הרבה פעמים אנשים שיש להם פלאפון כשר, יש להם בכיס השני טלפון 'להתקשר'. אומרים שזה אחוז נכבד מהציבור החרדי. הפלאפון הכשר שלהם הוא רק להתהדר כלפי חוץ".
בית המשפט העליוןגלי בהרב-מיארהשלמה קרעי

1 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
מה קשור לחירום? אנחנו רוצים לשמוע תוכניות חרדיות ולהתחזק מהרצאות רבנים
רבקה

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחוק ומשפט :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר