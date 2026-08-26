שלף דמוי אקדח, איים וחמק ממאסר: זה העונש שקיבל

רגע של חוסר סבלנות מאחורי ההגה הפך לעימות אלים שכלל איומים בנשק, חסימת כביש ומכות בקב הליכה. אך בית המשפט בחר שלא למצות את הדין עד תום, וקבע כי גם המתלונן תרם תרומה מרכזית להסלמה. פסק הדין, שניתן לאחרונה, חושף את הפרטים המלאים של האירוע החריג שהתרחש לפני כשנתיים.

הכול החל כאשר הנאשם צפר למתלונן במהלך נסיעה משותפת בכביש. התרעה פשוטה הפכה במהירות לעימות כאשר המתלונן הגיב בהוצאת אצבע משולשת וביריקה לעבר רכבו של הנאשם. המצב הסלים כאשר שני כלי הרכב נעצרו זה לצד זה.

כבישים בישראל | המחשה ( צילום: יהודה גליקמן )

"אתה רוצה? לא מספיק האוטו שלך מפורק?" מה החביאו איזנקוט וליברמן בתוך הסוס? נתניהו בסרטון חדש דני שפיץ | 14:38 על פי כתב האישום המתוקן, הנאשם שלף חפץ שחור שנחזה להיות אקדח, כיוון אותו לעבר המתלונן והטיח: "אתה רוצה? לא מספיק האוטו שלך מפורק?". המתלונן, שלא נרתע, השיב בתגובה: "על מי אתה בא עם אקדח?". העימות לא הסתיים שם. בהמשך הדרך, חסם המתלונן את נתיב נסיעתו של הנאשם, יצא מרכבו כשהוא נשען על קב הליכה, ניגש לחלון ופתח בחילופי צעקות וקללות. הנאשם הציג שוב את החפץ ואמר: "זוז, אני לא רוצה להשתמש בזה עליך". המתלונן הכה מספר פעמות באמצעות הקב על רכבו של הנאשם. למרות ניסיונות התערבות של עוברי אורח, האירוע הסתיים רק כאשר המתלונן חש ברע ונשכב על הכביש.

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הודה בעבירה והסדר טיעון

הנאשם הודה בעבירת איומים במסגרת הסדר טיעון. המאשימה דרשה להשית עליו שמונה חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות, לצד מאסר מותנה, פיצוי של 4,000 שקל, קנס והתחייבות. הפרקליטות הדגישה כי מדובר באיום חמור במרחב הציבורי שהשפיע על כלל משתמשי הדרך, תוך ציון שתי הרשעות קודמות של הנאשם, כולל בעבירת איומים.

ההגנה טענה כי מדובר באירוע ספונטני ולא מתוכנן, ללא מגע פיזי, שבו המתלונן הוא זה שיזם את ההסלמה – חסם את הרכב, ירק והכה עליו באמצעות קב. עוד צוין כי החפץ המדובר היה אמצעי גז פלפל בלבד, ולא נשק אמיתי.

פסיקה מפתיעה: שלושה חודשים בלבד

השופט אבי וסטרמן קבע כי למרות חומרת השימוש בחפץ הנחזה לנשק, אין להתעלם מחלקו המרכזי של המתלונן בהסלמה, אשר כלל חסימת כביש ותקיפת הרכב. בשל כך, נדחתה דרישת המאשימה למאסר ארוך או לענישה כספית.

בפסק הדין נקבע כי הנאשם ירצה שלושה חודשי מאסר בעבודות שירות בלבד, לצד שלושה חודשי מאסר על תנאי. בית המשפט החליט שלא להטיל קנס או פיצוי, בשל מצבו הכלכלי של הנאשם ותרומת המתלונן המשמעותית לאירוע.

פסק הדין מצטרף לשורה של מקרים בהם בתי המשפט נדרשים לאזן בין חומרת העבירה לבין נסיבות האירוע, כפי שעולה ממקרים דומים של אלימות בכבישים. תופעת האלימות בכבישים ממשיכה להעסיק את רשויות אכיפת החוק.