נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אשר קולה, פרסם היום (ראשון) מספר תמציות החלטה בתלונות שהתקבלו לאחרונה בנציבות, ובהן תלונה שנמצאה מוצדקת בעקבות אזהרה שניתנה לבעל דין בבית הדין הרבני בדבר אפשרות לחייבו בהוצאות בסך 10,000 שקל.

על פי התלונה, במהלך דיון בתביעת גירושין שהוגשה נגד המתלונן, ובשעה שעדיין לא היה מיוצג על ידי עורך דין, הזהיר אותו אב בית הדין כי אם לא יחתום על הסכם הגירושין, סירובו “יעלה” לו 10,000 שקל בהוצאות משפט.

המתלונן טען כי באותו שלב כלל לא הבין את משמעות ההסכם שהוצע לו, ולכן ביקש שלא לחתום על דבר לפני שיקבל ייעוץ משפטי שיבהיר לו את משמעות ההסכם.

בתום בדיקת המקרה מצא הנציב קולה את התלונה כמוצדקת. לדבריו, הצגת האפשרות לחיוב בהוצאות בסך 10,000 שקל בסמוך להודעת המתלונן כי אינו מוכן לחתום או להתגרש לפני שיקבל ייעוץ משפטי, הייתה עלולה להתפרש כהפעלת לחץ להסכים להצעת בית הדין.

בהחלטה נוספת התייחס הנציב להתנהלות בבית משפט לתביעות קטנות. מתלונן טען כי רשם בכיר לא טיפל במשך כחצי שנה בבקשת עירייה למחיקת תביעה על הסף מחוסר סמכות. רק בבוקר שבו אמור היה הדיון להתקיים ניתן פסק דין המורה על מחיקת התביעה, פחות מארבע שעות לפני מועד הדיון.