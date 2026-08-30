נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אשר קולה, פרסם היום (ראשון) מספר תמציות החלטה בתלונות שהתקבלו לאחרונה בנציבות, ובהן תלונה שנמצאה מוצדקת בעקבות אזהרה שניתנה לבעל דין בבית הדין הרבני בדבר אפשרות לחייבו בהוצאות בסך 10,000 שקל.
על פי התלונה, במהלך דיון בתביעת גירושין שהוגשה נגד המתלונן, ובשעה שעדיין לא היה מיוצג על ידי עורך דין, הזהיר אותו אב בית הדין כי אם לא יחתום על הסכם הגירושין, סירובו “יעלה” לו 10,000 שקל בהוצאות משפט.
המתלונן טען כי באותו שלב כלל לא הבין את משמעות ההסכם שהוצע לו, ולכן ביקש שלא לחתום על דבר לפני שיקבל ייעוץ משפטי שיבהיר לו את משמעות ההסכם.
בתום בדיקת המקרה מצא הנציב קולה את התלונה כמוצדקת. לדבריו, הצגת האפשרות לחיוב בהוצאות בסך 10,000 שקל בסמוך להודעת המתלונן כי אינו מוכן לחתום או להתגרש לפני שיקבל ייעוץ משפטי, הייתה עלולה להתפרש כהפעלת לחץ להסכים להצעת בית הדין.
בהחלטה נוספת התייחס הנציב להתנהלות בבית משפט לתביעות קטנות. מתלונן טען כי רשם בכיר לא טיפל במשך כחצי שנה בבקשת עירייה למחיקת תביעה על הסף מחוסר סמכות. רק בבוקר שבו אמור היה הדיון להתקיים ניתן פסק דין המורה על מחיקת התביעה, פחות מארבע שעות לפני מועד הדיון.
המתלונן טען כי בעקבות ההתנהלות איבד יום עבודה ונאלץ להיערך שלא לצורך. הנציב ציין כי בבוקר הדיון הרשם פעל ביעילות בניסיון ליידע את הצדדים ולמנוע את הגעתם לבית המשפט, אך קבע כי במבט רחב יותר ניתן וראוי היה להעניק יחס מכבד יותר לזמנו של המתדיין.
תלונה נוספת עסקה בשוויון בין הצדדים במהלך דיון בבית הדין הרבני. מתלוננת טענה כי באת כוחו של הגבר הורשתה לחקור אותה במשך זמן רב, בעוד שבאת כוחה לא קיבלה אפשרות מקבילה לחקור את הגבר.
בבירור נמצא כי בית הדין עצמו חקר בהרחבה את שני הצדדים וסבר כי התשתית העובדתית הדרושה להכרעה מוצתה. עם זאת, הנציב העיר כי לאחר שניתנה לבאת כוחו של צד אחד האפשרות לחקור את בעל הדין שכנגד, ראוי היה לשקול מתן אפשרות מקבילה גם לבאת כוחו של הצד האחר, וזאת לשם שמירה על השוויון הדיוני ועל מראית פני הצדק
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